Home > Video > Ermeti (presidente IEG): "da 20 anni punto di riferimenti per il settore" Ermeti (presidente IEG): "da 20 anni punto di riferimenti per il settore" "Evento estremamente importante, per il territorio e per tutto il settore. Quest'anno la fiera sarà ancora più internazionale con espositori e buyer provenienti da tutto il mondo"... di Adnkronos Pubblicato il 28 Maggio 2026 alle 14:19 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos “Evento estremamente importante, per il territorio e per tutto il settore. Quest’anno la fiera sarà ancora più internazionale con espositori e buyer provenienti da tutto il mondo” https://www.youtube.com/watch?v=g6mBJqtHPIw