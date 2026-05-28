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Ermeti (presidente IEG): "da 20 anni punto di riferimenti per il settore"

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"Evento estremamente importante, per il territorio e per tutto il settore. Quest'anno la fiera sarà ancora più internazionale con espositori e buyer provenienti da tutto il mondo"...

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“Evento estremamente importante, per il territorio e per tutto il settore. Quest’anno la fiera sarà ancora più internazionale con espositori e buyer provenienti da tutto il mondo”

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