Manufacturing Forum 2026: Rigoni (SD Worx), 'dati e persone nuove leve strategiche del settore'

"Dal nostro Osservatorio sul manufacturing notiamo come le aziende continuano a investire molto in tecnologia, digitalizzazione e innovazione delle linee produttive. Non è stato fatto altrettanto, però, sul personale che quelle linee di produzione e quelle tecnologie le governano quotidianamente. ...

“Dal nostro Osservatorio sul manufacturing notiamo come le aziende continuano a investire molto in tecnologia, digitalizzazione e innovazione delle linee produttive. Non è stato fatto altrettanto, però, sul personale che quelle linee di produzione e quelle tecnologie le governano quotidianamente. A nostro avviso, analizzare i dati in modo digitale per permettere di prevedere e simulare scenari con tempi diversi fattori nell’ambito del personale, è un elemento essenziale per essere competitivi nei mercati di oggi.

Passare, quindi, da una mera analisi dei dati dei costi del lavoro a una leva strategica è oggigiorno un fattore chiave per il successo delle aziende”. Lo ha detto Alessia Rigoni, Managing Director SD Worx Italy, al Manufacturing Forum 2026, il primo appuntamento italiano interamente dedicato alla trasformazione del manifatturiero, in programma il 26 maggio a Milano, presso il Bicocca Pavilion.

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