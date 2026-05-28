Bellezza: Pesapane (Henkel), 'le persone cercano prodotti professionali, ma semplici’

“Sappiamo che le persone sono sempre più esigenti, ricercano prodotti in grado di offrire prestazioni professionali, semplici e veloci. In questo sta la nostra promessa e la nostra visione nel poter offrire prodotti versatili e accessibili che garantiscono prestazioni professionali a casa proprio...

“Sappiamo che le persone sono sempre più esigenti, ricercano prodotti in grado di offrire prestazioni professionali, semplici e veloci. In questo sta la nostra promessa e la nostra visione nel poter offrire prodotti versatili e accessibili che garantiscono prestazioni professionali a casa proprio come se fossero in salone”. Lo ha detto Serena Pesapane, Marketing Beauty Care di Henkel Consumer Brands WE South, al rilancio, da parte di Henkel Consumer Brands, di Syoss by Palette Oleo Intense, la gamma di colorazione permanente senza ammoniaca, e con il lancio di Syoss Color Glaze, una gamma di 6 maschere colorate con effetto laminazione e lucentezza.

La nuova tappa di questa evoluzione è stata raccontata a Milano, presso lo Spazio Lineapelle, nell’ambito di ‘Syoss Color Studio’: un momento per approfondire le innovazioni di prodotto e l’impegno in ricerca e sviluppo del brand.

https://www.youtube.com/watch?v=G6QXRrMeNmY