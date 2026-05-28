Bellezza: Syoss si rinnova e allarga la sua offerta

Bellezza: Syoss si rinnova e allarga la sua offerta

Syoss by Palette, il brand di Henkel Consumer Brands, non si ferma e continua la sua evoluzione allargando il proprio ecosistema attraverso il rilancio di Syoss by Palette Oleo Intense, la gamma di colorazione permanente senza ammoniaca, e con il lancio di Syoss Color Glaze, una gamma di 6 maschere ...

Syoss by Palette, il brand di Henkel Consumer Brands, non si ferma e continua la sua evoluzione allargando il proprio ecosistema attraverso il rilancio di Syoss by Palette Oleo Intense, la gamma di colorazione permanente senza ammoniaca, e con il lancio di Syoss Color Glaze, una gamma di 6 maschere colorate con effetto laminazione e lucentezza.

La nuova tappa di questa evoluzione è stata raccontata oggi a Milano, presso lo Spazio Lineapelle, nell’ambito di “Syoss Color Studio”

https://www.youtube.com/watch?v=KsvdLSzHXG0