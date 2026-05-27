Sanità, neurologo Barbanti: ‘collaborazione tra specialisti decisiva contro l’emicrania’

"I vantaggi di un percorso integrato tra medico di medicina generale e specialisti nella gestione dell'emicrania sono molteplici. In primo luogo, è fondamentale superare l'idea che si tratti di un disturbo banale: l'emicrania è una vera e propria malattia, oggi anche ben trattabile e, nella maggio...

“I vantaggi di un percorso integrato tra medico di medicina generale e specialisti nella gestione dell’emicrania sono molteplici. In primo luogo, è fondamentale superare l’idea che si tratti di un disturbo banale: l’emicrania è una vera e propria malattia, oggi anche ben trattabile e, nella maggior parte dei casi, gestibile con terapie efficaci e senza effetti collaterali”.

Lo ha detto il neurologo Piero Barbanti, direttore Unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore – Irccs San Raffaele di Roma e presidente dell’Associazione italiana per la lotta contro le cefalee (Aic), intervenuto all’evento istituzionale “Qui, per la salute di ogni Donna” promosso da Organon Italia a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=QrN8-0goagI