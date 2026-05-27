La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si prepara a entrare nella fase operativa con una macchina produttiva già ben definita tra partenze scaglionate, prove preliminari e alcune novità nel meccanismo del gioco. Ecco cosa filtra tra tempistiche, format e possibili concorrenti.

Partenze scaglionate e finale segreto: come cambia L’Isola dei Famosi 2026

Mancherebbero circa dieci giorni alla partenza dei primi concorrenti scelti da Selvaggia Lucarelli, che dovrebbero valore verso Caramoan per la nuova stagione de L’Isola dei Famosi. Secondo quanto riportato da FanPage, il gruppo — formato da una ventina di partecipanti — non dovrebbe partire tutto insieme: una metà è prevista in viaggio il 6 giugno e la restante il 7, così da permettere a tutti di essere sul posto entro il 9 del mese.

Prima dell’inizio delle registrazioni, la produzione avrebbe previsto alcuni giorni dedicati all’adattamento, utili per abituarsi al clima tropicale e al cambio di fuso orario delle Filippine. Il momento simbolico di avvio dovrebbe essere il 12 giugno fino al 20 luglio.

Secondo le indiscrezioni, per evitare anticipazioni indesiderate, non essendoci la diretta, sarebbe stata introdotta una soluzione già vista in altri format come Pechino Express: tutti i finalisti gireranno il momento della vittoria, ma in trasmissione verrà mandato in onda solo quello del reale vincitore.

L’isola dei Famosi 2026, svolta del reality: le nuove regole e i due finali

Negli ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni sui possibili protagonisti del reality, con un cast che mescolerebbe volti televisivi e figure provenienti dai social. Tra i nomi trapelati ci sarebbero Francesco Chiofalo, segnalato da Chi, Caroline Tronelli indicata da Oggi, insieme a Cecilia Capriotti, Raffaella Fico, Michelle Veronesi (nota per Too Hot To Handle), Giò Urso e Martina Maggiore, ex compagna di Cesare Cremonini, tutti riportati da Gabriele Parpiglia. A questi si aggiungerebbero ulteriori candidati diffusi da Deianira Marzano, tra cui Flavia Vento, Francesco Nozzolino e Daniele Iaià, vincitore della versione italiana di Too Hot To Handle ed ex fidanzato di Ibiza Altea.

Il format di questa edizione non prevederebbe diretta né televoto, quindi le eliminazioni sarebbero gestite attraverso prove, decisioni della produzione o nomination tra concorrenti. Tra le possibili novità tornerebbe anche il meccanismo dell’“ultima spiaggia”, uno spazio separato dove gli eliminati potrebbero restare in attesa di un eventuale ripescaggio o dell’eliminazione definitiva.