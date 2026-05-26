Selvaggia Lucarelli e la conduzione de L'Isola dei Famosi, cosa si è scoperto sul passaggio mediatico più discusso dell'ultimo periodo.

Il nome di Selvaggia Lucarelli sta sempre più attirando l’attenzione sia per il ruolo di giudice di Ballando con Le Stelle che per quanto accade nella sua vita privata anche se l’ultima notizia la vedrebbe in una nuova veste per la sua carriera che la porterebbe in uno stadio di carriera televisiva mai sperimentato prima da parte sua.

Selvaggia Lucarelli ed il rapporto con Ballando

Selvaggia Lucarelli è da diversi anni giudice dello show di Rai 1 “Ballando con le stelle” dove grazie ai suoi giudizi severi ha battezzato diversi ballerini famosi attirandosi le ire dei diretti interessati ed in pochissimi casi anche rispetto ed amicizia.

Il suo ruolo nel programma condotto da Milly Carlucci è quindi di primissima fascia, si fa quasi fatica a pensare ad un’edizione senza di lei ma è anche vero che essendo lavoro è normale voler fare esperienze diverse.

La telefonata da parte di Mediaset per farla cedere

Secondo gli esperti di Biccy.it tramite il settimanale Chi e Affari Italiani sono venuti in possesso di una notizia che camberebbe davvero tutto.

Difatti Affari Italiani avrebbe anticipato che Selvaggia Lucarelli sarebbe stata contattata telefonicamente 10 giorni fa da Mediaset per ottenere il ruolo di conduttrice della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Le riprese del programma, a cui lei avrebbe detto sì dopo un inziale rifiuto, inizieranno il prossimo giugno con la trasmissione in autunno, si rischierebbe una conflittualità con Ballando.

Per Ballando quindi si aprirebbero due scenari: Uno vedrebbe la sostituzione di Selvaggia Lucarelli con un altro giurato, l’altro invece consisterebbe in una sostituzione di tutti i giurati, portando un cambiamento significativo al programma, staremo a vedere cosa accadrà.