Ciro Solimeno, la decisione del tronista nell'ultima puntata ha stupito e fatto parlare i fans dello show di Canale 5.

Il cammino di Uomini e Donne era arrivato al culmine con la serata decisiva per il tronista Ciro che doveva necessariamente fare la sua scelta, sulla base di quanto vissuto all’interno del programma sia il pubblico in studio che quello a casa avevano ben chiara chi potesse essere la scelta che avrebbe dato il via alla relazione lontana dalle telecamere, scopriamo cosa ha deciso.

Ciro ed un percorso alla ricerca di verità profonde

Il percorso di Ciro all’interno dello show di Maria De Filippi era iniziato con un’idea precisa, la volontà di incontrare una donna che avrebbe capito ed apprezzato totalmente l’uomo, andando oltre al suo aspetto esteriore.

Il ragazzo campano nel corso del percorso aveva fatto le sue scelte ed alla finalissima aveva portato le due corteggiatrici più papabili per il fatidico sì.

Seguendo le esterne era chiaro a tutti su chi sarebbe andato ma non sempre la realtà è quella che ci si immagina.

La decisione spiazzante del tronista

La puntata si apre con Ciro che indossa uno Smoking nero ed è elegantissimo, la prima ad entrare è Martina in un’abito lungo e rosso, Ciro si racconta a lei e ripercorre la loro esterna.

In particolare ha apprezzato come lei fosse “di pancia” e pronta ad accettare la decisione derivante dai sentimenti del tronista, decisione che lo ha fatto virare da un’altra parte. Questo commento non è stato apprezzato dai social, addirittura qualcuno ha parlato di umiliazione, un qualcosa di oggettivamente estremo.

Ecco quindi che Maria tira fuori la scelta dei petali che inondano lo studio e svela la sorpresa – “La sua scelta è Elisa” – i due si abbracciano sulle note di “E tu…” di Claudio Baglioni, lasciandosi andare ad effusioni.

Ora si spera che i due riescano a trovare equilibrio nella vita reale vivendo appieno il loro amore.