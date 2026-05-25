Colpo di scena a Uomini e Donne: Alessandro abbandona il Trono Over dopo lo scontro con Gloria Nicoletti. Ecco cosa è successo.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, lunedì 25 maggio, il Trono Over è stato scosso da un improvviso epilogo tra Gloria Nicoletti e il cavaliere Alessandro. Una frequentazione nata da pochi incontri si è trasformata rapidamente in un confronto acceso, culminato con la decisione dell’uomo di lasciare il programma e interrompere ogni rapporto, tra tensioni, accuse reciproche e reazioni sorprendenti in studio.

Uomini e Donne, colpo di scena: la decisione inaspettata di Alessandro su Gloria

Nella puntata di Uomini e Donne si è consumata una rottura inattesa tra Gloria Nicoletti e il cavaliere Alessandro, protagonista del Trono Over. Il confronto tra i due ha preso una piega sempre più tesa fino alla decisione definitiva dell’uomo di interrompere la frequentazione e abbandonare anche il programma, lasciando lo studio spiazzato.

Alessandro ha spiegato la sua posizione parlando di una conoscenza segnata da “alti molto alti e bassi molto bassi“, evidenziando come alcune incomprensioni, anche su dettagli apparentemente minimi, lo abbiano progressivamente destabilizzato. Nonostante i tentativi di mediazione di Maria De Filippi, il cavaliere è rimasto fermo sulla sua scelta e ha lasciato lo studio.

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Uomini e Donne, la decisione inaspettata di Alessandro: la reazione di Gloria in studio

Dall’altra parte, Gloria Nicoletti non ha accettato la lettura fornita da Alessandro e ha ribadito come ciò che può sembrare insignificante per lui possa assumere tutt’altro valore per lei. A sostegno della sua posizione cita l’ultima serata trascorsa insieme, durante la quale lui le avrebbe fatto notare che appariva stanca e con le occhiaie, un’osservazione che lei ha vissuto come poco sensibile. In risposta, Gloria ha sottolineato anche un dettaglio personale su Alessandro, affermando: “Anche lui aveva l’alito che sapeva pesantemente di aglio“.

Il confronto si è fatto sempre più acceso e lo ha accusato di non provare nulla per lei se non attrazione fisica. Dopo lo scontro, il cavaliere, irritato, ha abbandonato lo studio dichiarando: “Non mi piacciono questi teatrini“. Resta da capire se nelle registrazioni successive ci sono stati eventuali sviluppi tra i due.