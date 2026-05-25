Inchiesta della Procura di Roma sul blocco della Global Sumud Flotilla

La Procura di Roma ha avviato accertamenti penali sul sequestro della Global Sumud Flotilla in acque internazionali, con l'obiettivo di ricostruire la catena gerarchica che ha ordinato l'operazione e di ascoltare i 29 attivisti italiani rimpatriati.

La Procura della Repubblica di Roma ha avviato una serie di accertamenti penali in relazione al sequestro da parte delle forze israeliane di una delegazione della Global Sumud Flotilla, intercettata in acque internazionali al largo di Cipro. L’iniziativa nasce da un esposto presentato dal team legale della Flotilla che chiede chiarimenti sulle modalità dell’abbordaggio e sulle privazioni della libertà personale denunciate da partecipanti italiani.

Il fascicolo è di natura esplorativa e punta a verificare se sussistano elementi di reato valutabili dalla giurisdizione italiana, considerata la presenza di cittadini nazionali tra i fermati e il possibile coinvolgimento di comandi esteri.

L’indagine e la ricostruzione della catena di comando

I magistrati romani mirano a ricostruire la catena gerarchica che ha pianificato e condotto l’operazione in mare aperto, con particolare attenzione alle responsabilità di chi ha dato ordini e di chi li ha eseguiti.

Secondo fonti giudiziarie, al vaglio degli investigatori ci sono una decina di posizioni, tra cui spicca il nome del ministro della Sicurezza Nazionale di Israele, Itamar Ben‑Gvir, oltre ai vertici operativi e ai quadri intermedi delle Forze di Difesa Israeliane (IDF). Gli accertamenti, allo stato preliminare, non equivalgono a iscrizioni nel registro degli indagati ma intendono chiarire dinamiche, responsabilità e possibili violazioni del diritto internazionale della navigazione.

Profili investigativi sotto osservazione

Tra gli elementi che gli inquirenti stanno cercando vi sono comunicazioni operative, ordini scritti o verbali, tracciati elettronici delle unità navali e ogni documento che possa far emergere un coordinamento internazionale. La Procura valuterà anche se le condotte contestate possano configurare reati perseguibili in Italia, tenendo conto del principio di giurisdizione per vittime nazionali. In questa fase è cruciale ottenere ricostruzioni cronologiche affidabili e verificare se l’azione sia avvenuta in alto mare o in una zona economica esclusiva soggetta a regole differenti.

Le audizioni dei testimoni e la raccolta delle prove

Nei prossimi giorni è previsto l’avvio delle audizioni dei 29 attivisti italiani che erano a bordo e sono stati successivamente rimpatriati: le loro dichiarazioni saranno raccolte dagli agenti della Squadra Mobile di Roma e trasmesse ai magistrati titolari del fascicolo. La Polizia di Stato avrà il compito di redigere i verbali utili a ricostruire i momenti dell’abbordaggio, le condizioni della permanenza sotto la custodia delle autorità straniere e le modalità dei trasferimenti forzati. Queste testimonianze saranno affiancate da materiale audiovisivo, schede di bordo e referti medici che potranno integrare il quadro probatorio.

Cooperazione internazionale e ottenimento dei documenti

Per completare l’inchiesta la Procura dovrà avviare canali di cooperazione con autorità estere per acquisire registri di bordo, comunicazioni radio e i piani operativi delle unità coinvolte. Sarà fondamentale accedere a prove in mano allo Stato estero che ha condotto l’operazione e, se necessario, utilizzare strumenti di assistenza giudiziaria internazionale. L’istruttoria terrà conto delle norme sul rispetto dei diritti umani e valuterà eventuali segnalazioni di maltrattamenti o trattamenti inumani riferiti da alcuni membri della spedizione.

Il contesto internazionale e i precedenti che pesano sulla valutazione

Il caso si inserisce in un contesto geopolitico complesso nel Mediterraneo orientale, dove spedizioni civili e attiviste hanno già sfidato il blocco navale imposto da Israele verso la Striscia di Gaza. L’episodio richiama il precedente della Freedom Flotilla del 2010 e gli ampi dibattiti giuridici che ne erano seguiti. Da un lato, gli organizzatori della Flotilla sostengono che l’azione fosse finalizzata a consegnare aiuti umanitari; dall’altro, le autorità israeliane rivendicano l’esercizio di misure di sicurezza e il contrasto al contrabbando. Questo dualismo rende centrali questioni quali l’interpretazione dell’alto mare, l’applicabilità della Convenzione sul diritto del mare e il ruolo del diritto internazionale umanitario come lex specialis in situazioni di conflitto.

La decisione finale sulla rilevanza penale delle condotte segnalate spetterà alla magistratura di Roma, che analizzerà i materiali raccolti e la compatibilità delle azioni contestate con le norme italiane e internazionali. L’azione giudiziaria è stata avviata a seguito dell’esposto presentato dagli avvocati della Flotilla e rappresenta un passaggio chiave per chiarire responsabilità e tutele dei cittadini italiani coinvolti. (pubblicato: 25/05/2026)