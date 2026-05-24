L'aggressore, un 21enne, è stato ucciso dalle forze dell'ordine: il dettaglio di cosa è accaduto.

Shock a Washington, dove un uomo ha aperto il fuoco vicino alla Casa Bianca intorno alle ore 18.00 (ora locale). L’aggressore è stato ucciso dagli agenti del Secret Service.

Usa, uomo apre il fuoco contro la Casa Bianca: ucciso dagli agenti

Intorno alle ore 18.00 (ora locale) di ieri, sabato 23 maggio, attimi di paura nei pressi della Casa Bianca, dove un uomo di 21 anni ha improvvisamente aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service.

Come dichiarato da un portavoce del Secret Service, il giovane, identificato come Nasir Best, si è avvicinato a uno dei posti di blocco nei pressi della Casa Bianca e ha aperto il fuoco. Gli agenti hanno risposto al fuoco, il giovane è deceduto in ospedale. Il portavoce ha aggiunto che un passante è stato ferito colpito da un proiettile.

L’aggressore era già noto come paziente psichiatrico, al momento non è chiaro il motivo del folle gesto.

Usa, uomo apre il fuoco contro la Casa Bianca: giornalista terrorizzata

Ieri il 21enne Nasir Best ha aperto il fuoco a un checkpoint nei pressi della Casa Bianca, rimanendo poi ucciso. Al momento della sparatoria, la giornalista Selina Wang, corrispondente della Casa Bianca per l’emittente Abc, era collegata in diretta con lo studio e, quando ha sentito i colpi di arma da fuoco, si è subito nascosta terrorizzata, come di vede da video online.

Su X ha poi scritto: “stavo lavorando sul prato nord della Casa Bianca quando abbiamo sentito gli spari. Sembrava una raffica di decine di colpi. Ai giornalisti è stato detto di rifugiarsi nella sala stampa.”