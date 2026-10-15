Papa Leone XIV migliora dopo l’intervento al polmone e, dal Policlinico Gemelli, ha già ripreso parte delle attività lavorative. Il decorso post-operatorio procede regolarmente, mentre si valutano il possibile Angelus di domenica e il rientro in Vaticano. Restano da chiarire i tempi della convalescenza e la conferma del viaggio in Sudamerica previsto a novembre.

Papa Leone XIV migliora dopo l’operazione: riprende il lavoro al Gemelli

Papa Leone XIV continua a recuperare dopo l’intervento chirurgico per la rimozione di un tumore maligno al polmone, eseguito martedì scorso al Policlinico Gemelli di Roma. L’ultimo bollettino medico conferma un decorso post-operatorio regolare e segnali incoraggianti sul fronte della ripresa respiratoria.

«La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato», hanno riferito il medico personale del Pontefice, Luigi Carbone, e il professor Stefano Margaritora, che ha eseguito l’intervento.

I controlli di routine hanno dato esito positivo e il Santo Padre è riuscito a svolgere autonomamente le attività quotidiane, completando anche una seduta di fisioterapia respiratoria con esercizi motori.

Oltre a proseguire il percorso di riabilitazione, Leone XIV ha concelebrato la messa, come già avvenuto il giorno precedente, e ha ripreso parte dei suoi impegni lavorativi. Nel pomeriggio ha incontrato monsignor Paolo Rudelli, Sostituto della Segreteria di Stato vaticana, iniziando a occuparsi di alcuni dossier per evitare un accumulo di pratiche in vista del possibile rientro al Palazzo apostolico. «Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente», hanno concluso i medici nel comunicato diffuso dalla Santa Sede. Restano tuttavia da conoscere i risultati degli esami sui tessuti prelevati durante l’intervento.

Papa Leone operato, cosa succede ora: l’annuncio di Parolin su Angelus e Pontificato

Tra i prossimi appuntamenti del Pontefice c’è l’eventualità di recitare l’Angelus di domenica dal Policlinico Gemelli. L’ipotesi è al vaglio, tanto che sarebbero già stati effettuati alcuni sopralluoghi tecnici in ospedale, ma la decisione dipenderà dall’andamento della convalescenza. Come riportato dall’Ansa, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha spiegato che, se le condizioni di Leone XIV continueranno a migliorare entro la fine della settimana, la celebrazione potrebbe svolgersi regolarmente dal Gemelli. Il porporato ha però invitato alla prudenza, ricordando che «sono appena due giorni che il Papa è stato ricoverato» e che non è ancora possibile formulare previsioni certe.

In base alle indicazioni dei medici e alle condizioni che presenterà al momento delle dimissioni, il Pontefice potrebbe anche valutare eventuali cambiamenti nella gestione dei suoi impegni: «Il Papa anche rimodulerà il suo pontificato, se è necessario rimodularlo», ha dichiarato Parolin. L’attenzione è rivolta anche al viaggio in Sudamerica previsto per novembre, un appuntamento importante ma impegnativo, soprattutto per la durata degli spostamenti e le possibili tappe in località ad alta quota. La conferma definitiva dipenderà quindi dalle valutazioni dell’équipe sanitaria e dalla velocità del recupero.

Nel frattempo, le udienze sono state annullate fino a martedì 20 ottobre e il rientro del Papa al Palazzo apostolico potrebbe avvenire, in assenza di complicazioni, tra martedì e mercoledì della prossima settimana. Parolin non ha nascosto la propria apprensione, pur mantenendo fiducia nell’evoluzione clinica: «Mi fido delle notizie che ci hanno dato con i bollettini medici e quindi ho anche speranza che questa situazione si possa risolvere al più presto».