Un uomo è morto sbranato da una tigre nello Yorkshire Wildlife Park, zoo situato nel Nord dell'Inghilterra. Secondo le prime ricostruzioni la vittima avrebbe scavalcato intenzionalmente il recinto. Lo zoo è stato evacuato.

Tragedia nello Yorkshire Wildlife Park, zoo nei pressi di Doncaster, nel Nord dell’Inghilterra, dove un uomo è morto sbranato da una tigre. Lo zoo è stato evacuato. Ecco tutti i dettagli di quanto accaduto.

Tragedia allo zoo: scavalca il recinto e viene sbranato

Un uomo è morto sbranato da una tigre nello Yorkshire Wildlife Park, zoo vicino Doncaster nel nord dell’Inghilterra.

A riferire la notizia la polizia del South Yorkshire. Secondo le prime ricostruzioni, il visitatore avrebbe scavalcato intenzionalmente il recinto di protezione dell’area del parco che ospita proprio le tigri siberiane, con una di loro lo avrebbe poi assalito provocandogli ferite gravissime. Nonostante l’immediato intervento sul posto dei soccorritori, con ambulanze, un elicottero e personale medico, per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Troppo gravi infatti le ferite da lui riportate.

Scavalca il recinto della tigre e viene sbranato: zoo evacuato e chiuso in Uk

Come visto si è consumata una tragedia nel Regno Unito, con un uomo che è morto sbranato da una tigre allo Yorkshire Wildlife Park. Subito dopo il dramma, lo zoo è stato evacuato e resterà chiuso per l’intero weekend.

Le forze dell’ordine inglesi hanno anche precisato che la tigre è stata messa in sicurezza all’interno del proprio recinto, escludendo quindi qualsiasi pericolo per l’incolumità pubblica. La dirigenza dello zoo ha prima rivolto un appello ai visitatori per far sì che non vengano diffusi sui social eventuali filmati dell’aggressione, poi ha ribadito la piena collaborazione con gli investigatori, asserendo che la tutela del pubblico resta la priorità assoluta del parco. L’attrazione, denominata “Land of the Tigers”, dispone di una passerella rialzata lunga circa 300 metri da cui i visitatori possono osservare le tigri siberiane nel loro recinto, che comprende un’area boschiva, un prato e uno specchio d’acqua con cascata. “I nostri pensieri e la nostra sincera vicinanza vanno alla famiglia e ai cari della persona che ha perso la vita“, si legge in un comunicato dello Yorkshire Wildlife Park..