Un uomo è deceduto dopo essere entrato nel recinto delle tigri allo Yorkshire Wildlife Park, dove è stato aggredito dall’animale.

Nel pomeriggio di un giorno qualsiasi, lo Yorkshire Wildlife Park, situato nei pressi di Doncaster nel nord dell’Inghilterra, è stato teatro di una tragedia inaspettata. Un uomo, senza apparente motivo, ha oltrepassato le barriere di sicurezza che separano i visitatori dalle grandi felini, entrando nello spazio riservato alle tigri.

L’evento ha immediatamente catapultato il parco al centro dell’attenzione mediatica e delle autorità, che hanno dovuto gestire le conseguenze di un gesto che ha messo in pericolo sia l’essere umano che l’animale.

Dettagli dell’incidente nello Yorkshire Wildlife Park

Secondo le ricostruzioni fornite dalla polizia del South Yorkshire, il soccorso è stato allertato verso le 13:35 locali (equivalenti alle 14:35 italiane). Sul posto, gli agenti hanno constatato che la vittima aveva superato deliberatamente le reti di contenimento, penetrando nel recinto dove dimorano le tigri del parco.

Una volta all’interno, è stato rapidamente aggredito da uno dei felini, subendo ferite gravissime che si sono rivelate fatali.

Reazione immediata dei soccorsi

L’allarme ha attivato una massiccia operazione di emergenza diverse ambulanze, un elicottero sanitario e un team di medici specialisti si sono recati sul luogo. Nonostante i tentativi di rianimazione, i soccorsi hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

L’intervento rapido ha però evitato ulteriori rischi per il pubblico presente.

Indagini, chiusura del parco e messaggi alle famiglie

Le autorità hanno subito avviato un’indagine per chiarire le cause precise dell’evento. La polizia del South Yorkshire ha assistito i familiari della vittima, fornendo supporto e informazioni. Parallelamente, la direzione del parco ha disposto l’evacuazione immediata dei visitatori e la chiusura temporanea allo pubblico per consentire le verifiche tecniche e legali.

Sicurezza e protocollo per gli animali

Le forze dell’ordine hanno precisato che la tigre coinvolta non ha riportato alcuna ferita e che è stata rimessa in sicurezza all’interno del proprio recinto, escludendo così ulteriori pericoli. Lo Yorkshire Wildlife Park ha ricordato l’importanza delle misure di sicurezza adottate per proteggere sia gli animali sia i visitatori, ribadendo la collaborazione con gli investigatori per garantire che simili incidenti non si ripetano.