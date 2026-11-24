La scarcerazione di Francesco Schettino, ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali dopo oltre nove anni a Rebibbia, riapre una ferita mai rimarginata per i familiari delle vittime della Costa Concordia. Tra questi c’è Elio Vincenzi, che nel naufragio ha perso la moglie Maria Grazia Trecarichi. L’uomo non contesta la decisione dei giudici, ma mette a confronto la possibilità dell’ex comandante di ricominciare una nuova vita con una perdita che, per lui, non avrà mai fine.

Il ritrovamento di Maria Grazia e la nuova vita di Schettino fuori dal carcere

Per quasi due anni Vincenzi ha continuato a chiedere che le ricerche della moglie non venissero interrotte. «Finché avrò fiato – disse allora – chiederò che il corpo di mia moglie venga cercato e recuperato». Nel luglio 2012 si immerse nelle acque delle Scole, a circa 25 metri di profondità, insieme all’allora vicesindaco Mario Pellegrini, per deporre una targa in memoria di Maria Grazia.

Il ritrovamento avvenne l’8 ottobre 2013, quando i sommozzatori recuperarono alcuni resti umani nel locale stoviglie del ponte 3 della Concordia. Gli effetti personali e gli esami del Dna confermarono che appartenevano alla donna.

Intanto, per Schettino si è aperta una nuova fase della condanna. L’ex comandante, 66 anni, ha lasciato Rebibbia venerdì 20 novembre, dopo aver ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali dal tribunale di Sorveglianza di Roma.

Originario di Meta di Sorrento, ha scelto il domicilio in Campania e da lunedì 23 novembre ha iniziato un lavoro retribuito con mansioni impiegatizie per otto ore al giorno. Dovrà anche svolgere attività di volontariato e rispettare alcune prescrizioni, tra cui il rientro a casa dalle 22 alle 6. Grazie alla liberazione anticipata per buona condotta, la fine della pena è prevista per luglio 2030, circa due anni prima rispetto alla scadenza originaria. L’affidamento non cancella la condanna, che prosegue fuori dal carcere. Per Vincenzi, invece, resta il dolore per la perdita della moglie e per quanto accaduto quella notte del 13 gennaio 2012.

Elio Vincenzi dopo l’uscita di Schettino dal carcere: «Lui può ricominciare, io non potrò più vedere mia moglie»

L’uscita di Francesco Schettino dal carcere di Rebibbia riporta al centro il dolore dei familiari delle 32 vittime del naufragio della Costa Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio. Tra loro c’è Elio Vincenzi, marito di Maria Grazia Trecarichi, morta a 50 anni nella tragedia. L’uomo non contesta la decisione della magistratura di concedere all’ex comandante l’affidamento in prova ai servizi sociali, ma non nasconde l’amarezza per una situazione che evidenzia due destini ormai lontanissimi. «La prima cosa che mi viene da dire è che lui potrà stare con i suoi familiari e io non potrò più vedere mia moglie», ha dichiarato in un’intervista al Quotidiano Nazionale e poi a Dentro La Notizia.

Maria Grazia, originaria di Leonforte, in provincia di Enna, e residente a Priolo, nel Siracusano, era partita per una crociera dopo aver superato due tumori. Con lei viaggiavano la figlia Stefania, il fidanzato della ragazza e l’amica Luisa Virzì, anche lei tra le vittime. Elio, insegnante di matematica, era invece rimasto a casa. Quando la nave urtò gli scogli delle Scole, Stefania riuscì a salvarsi insieme al compagno, mentre la madre cercò di raggiungere una scialuppa. Secondo la ricostruzione del marito, Maria Grazia era ormai vicinissima alla salvezza: aveva telefonato alla figlia e successivamente a un amico, al quale stava raccontando quanto stava accadendo. La conversazione si interruppe improvvisamente, mentre la donna gridava per l’inclinazione della nave.

Vincenzi continua a interrogarsi su quei pochi secondi che avrebbero potuto cambiare il destino della moglie. «I 6/8 secondi impiegati nel correggere lo sbaglio hanno fatto sì che la nave, data anche la velocità di quasi 15 nodi, andasse diretta contro gli scogli. Altrimenti sarebbe passata via senza danni», ha dichiarato, attribuendo al timoniere indonesiano Jacob Rusli Bin una responsabilità nel naufragio. Una ricostruzione personale che non coincide con quella della magistratura, che ha confermato le responsabilità di Schettino nella scelta della rotta e nella gestione della navigazione.

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