Dopo lo scontro in diretta su Rai1, Guillermo Mariotto torna all'attacco contro Barbara D'Urso. In un'intervista al magazine DiPiùTv, lo stilista venezuelano dichiara che alla collega 'le sta stretto il ruolo di giurata' e che non ha legato con nessuno nel cast di Ballando con le Stelle. La conduttrice Milly Carlucci si schiera dalla sua parte, mentre D'Urso aveva già minacciato l'addio dopo il caso del profumo Hermès.

La tregua mediatica dopo il cosiddetto ‘Profumo gate’ è durata poco. Guillermo Mariotto, stilista venezuelano e giurato di Ballando con le Stelle, ha riaperto il fronte contro Barbara D’Urso con dichiarazioni durissime rilasciate al magazine DiPiùTv. Il conflitto, esploso durante la diretta di sabato scorso e culminato nell’uso provocatorio di una fragranza Hermès dal valore di circa 465 euro, continua ad alimentare le polemiche nei salotti televisivi e sui social.

L’accusa di Mariotto: ‘Le sta stretto il ruolo di giurata’

Secondo Mariotto, l’ex volto Mediaset non riesce ad accettare la dinamica interna del programma di Rai1. “Dopo quello che è successo, ho capito una cosa: Barbara D’Urso vuole stare sempre al centro dell’attenzione e sembra che tutti ce l’abbiano con lei”, ha dichiarato lo stilista.

“Io mi sono scusato, ma probabilmente le sta stretto il ruolo di giurata: non è lei la conduttrice di questa trasmissione, anche se forse le piacerebbe”.

Il riferimento implicito è a Milly Carlucci, padrona di casa dello show. Mariotto sostiene che la collega viva isolata, circondata esclusivamente dal proprio entourage. “Non è stato possibile perché Barbara, appena si spengono le telecamere, se ne va con tutto il codazzo del suo entourage.

Guardi che lei, a Ballando con le Stelle, non ha legato con nessuno. Di certo non con me, e non perché io non l’abbia voluto”, ha aggiunto, descrivendo un approccio professionale distante: “Arriva, si fa fare i video dai suoi assistenti, si siede in giuria, fa lo show e se ne va”.

La difesa della ‘famiglia’ e il sostegno della Carlucci

Di fronte alle accuse di D’Urso di sentirsi umiliata e non tutelata dalla “famiglia” di Ballando, Mariotto ribatte punto per punto. “Barbara dice che la famiglia di Ballando non l’ha difesa? Ma di una famiglia fai parte se vuoi essere uno di famiglia. È lei la prima a non volere avere a che fare con noi, con il suo atteggiamento”, ha spiegato. Lo stilista ha poi minimizzato l’episodio del profumo, sostenendo di averlo spruzzato per coprire cattivi odori provenienti dall’esterno degli studi di Saxa Rubra, senza alcuna intenzione offensiva verso la collega.

In questo scenario, la posizione di Milly Carlucci appare netta. La conduttrice abruzzese si è schierata a favore di Mariotto, trattando la vicenda con ironia e rifiutando di bacchettare pubblicamente il giurato come avvenuto in altre occasioni. “Milly mi conosce bene, siamo fratelli”, ha chiosato Mariotto, sottolineando la sintonia con la direttrice del programma. Al contrario, D’Urso sembra aver commesso l’errore strategico di credersi protagonista indiscussa, finendo per perdere la propria postazione originale in giuria, occupata successivamente da Alberto Matano.

Le reazioni esterne e il futuro incerto di D’Urso

La querelle ha oltrepassato i confini dello studio, arrivando a occupare spazi significativi nell’informazione generalista, incluso il Tg1. Mara Venier, a Domenica In, ha preso apertamente le difese di Barbara D’Urso, definendo Mariotto fuori misura: “Io in questo momento sono dalla parte di Barbara d’Urso… Lei è stata una signora, perché se c’ero io seduta arrivava una pizza che vedevi poi Mariotto dove finiva”.

Anche Fiorello è intervenuto sulla questione, criticando la gestione dei vertici Rai e la deriva spettacolare del programma: “Nei nuovi varietà parlano di puzza e i vertici Rai muti, nessuno fa cosa… Abbiamo passato una settimana a sentire l’affaire di Diaco e oggi inizia la settimana della puzza”. Carolyn Smith, capitana della giuria, è apparsa turbata in un filmato virale, sebbene Ivan Zazzaroni abbia chiarito che il suo pianto fosse legato alla travisazione delle sue parole in diretta e non allo scontro tra Mariotto e D’Urso.

Resta ora da capire quale sarà la decisione definitiva di Barbara D’Urso. Dopo aver minacciato l’addio con un secco “o me, o lui” e aver condiviso sui social la propria delusione per la mancanza di empatia ricevuta, la giurata ha lasciato aperta la possibilità di restare, ma solo a condizioni precise. La prossima puntata di sabato rappresenterà il vero banco di prova per la tenuta di quella che dovrebbe essere una coesistenza forzata, ma ormai dichiaratamente incompatibile agli occhi di entrambi gli antagonisti.