La fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez torna al centro dell’attenzione con nuove rivelazioni sulla loro vita privata. Nel documentario Netflix “Chiara”, l’imprenditrice ripercorre gli anni trascorsi accanto al rapper, raccontando tradimenti sospettati, momenti di crisi e ferite mai del tutto superate. Dalla scoperta di alcuni messaggi sul telefono dell’ex marito al bacio con Rosa Chemical a Sanremo, fino alle tensioni durante il Pandoro-gate, emerge il ritratto di una relazione che oggi Ferragni definisce senza mezzi termini «tossicissima».

Chiara Ferragni e Fedez, il racconto della separazione: «Una relazione tossicissima»

Dopo mesi di indiscrezioni sulla fine dei Ferragnez, l’imprenditrice racconta le difficoltà vissute durante la relazione, la dipendenza emotiva e le ragioni che l’hanno portata ad allontanarsi dal marito. Senza nascondere il proprio coinvolgimento, ammette di aver provato vergogna per non essere riuscita a interrompere prima quel rapporto: «Con Fedez avevo una relazione tossicissima».

Guardando al passato, si descrive come una donna profondamente innamorata, ma incapace di trovare la forza per voltare pagina: «Vedo una povera babba che lo amava, ma lui si era affezionato a me come un cagnolino». Una situazione in contrasto con i messaggi di indipendenza che lei stessa promuoveva: «Predicavo empowerment e poi dipendevo da due uomini, da Federico e dal manager Fabio Maria D’Amato».

Ferragni racconta anche di aver vissuto una quotidianità caratterizzata da distacco e scarsa condivisione. Secondo il suo racconto, Fedez trascorreva molto tempo da solo, chiuso in camera a guardare video sul telefono, anziché partecipare alle attività familiari. Anche il rapporto con il manager Fabio Maria D’Amato avrebbe contribuito alla sua condizione di dipendenza. L’imprenditrice spiega che il suo collaboratore aveva assunto un ruolo sempre più importante, arrivando a interferire anche nelle questioni personali: «Sembrava fosse lui il mio capo». Una responsabilità che oggi riconosce di avergli attribuito: «Il potere di decidere così tanto della mia vita gliel’ho dato io, ho sbagliato io».

I messaggi, Angelica Montini e il bacio a Sanremo: i retroscena sulla crisi

Tra gli episodi che avrebbero accelerato la rottura c’è la scoperta di alcuni screenshot sul telefono di Fedez. Ferragni racconta di essere stata lei a chiedere al marito di lasciare casa, dopo aver letto una conversazione nella quale una donna spiegava di non essersela sentita di fare qualcosa. Per l’imprenditrice, il riferimento era a un possibile tradimento, mentre il rapper avrebbe sostenuto che si parlasse di una canna. «Ho sbattuto io fuori casa Fedez», precisa. Per molto tempo, ammette, non aveva sospettato un’infedeltà: «Ero sicura che non mi tradisse. Eravamo così famosi, come avrebbe potuto non farsi notare? Evidentemente invece è stato molto bravo». La vicenda legata ad Angelica Montini sarebbe emersa circa un mese prima delle rivelazioni di Fabrizio Corona. Ferragni racconta di aver incontrato la donna a Miami, poco prima della proposta di matrimonio, senza immaginare che potesse esserci qualcosa tra lei e Federico. In quell’occasione il rapper l’avrebbe definita «bona», ma Chiara aveva interpretato il commento come uno dei suoi abituali apprezzamenti sulle altre donne.

Un altro momento decisivo sarebbe stato il bacio tra Fedez e Rosa Chemical durante il Festival di Sanremo 2023. Secondo il racconto dell’imprenditrice, il cantante avrebbe chiesto al padre di riprendere proprio quella scena sul palco dell’Ariston. «Lì fece capire quanto non gliene fregasse di me a tutta Italia. Tutti lì hanno visto quanto io non ero rispettata da mio marito», afferma. Dopo quell’episodio sarebbe seguito un mese di crisi, durante il quale Ferragni non riusciva a trovare il coraggio di chiudere il matrimonio: «Non avevo coraggio di lasciarlo: era la mia famiglia».

La situazione sarebbe peggiorata nel dicembre 2023, con l’esplosione del Pandoro-gate. Inizialmente l’imprenditrice avrebbe chiesto al marito di starle vicino, consapevole delle difficoltà che avrebbe dovuto affrontare. Tuttavia, tra i due sarebbero emerse nuove tensioni, anche per questioni economiche. Tra le frasi che ricorda con maggiore dolore c’è quella che lui le avrebbe rivolto durante lo scandalo: «Stai zitta tu che neanche sai fare la madre». Nonostante le ferite, Ferragni ammette di fare ancora fatica a parlare negativamente dell’ex marito: «Faccio fatica a dire cose negative di Federico nonostante il male che lui mi abbia fatto».

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