La vicenda del Mostro di Firenze torna al centro della cronaca giudiziaria e coinvolge questa volta Fedez, chiamato a rispondere dell’accusa di diffamazione aggravata per alcune dichiarazioni pronunciate nel podcast Muschio Selvaggio. A denunciarlo sono stati i familiari di Joe Bevilacqua, l’uomo accostato all’identità del serial killer e anche a quella di Zodiac durante il lancio di una puntata dedicata all’inchiesta.

Fedez a processo, denunciato dai parenti di Joe Bevilacqua: le accuse

Al centro del procedimento c’è il breve intervento di Fedez durante la conclusione di una puntata di Muschio Selvaggio, quando il rapper avrebbe anticipato un approfondimento dedicato al caso. «Vi lascio con uno spunto sulla puntata crime, complottista, dietrologica», avrebbe esordito, per poi aggiungere: «Federico ha scoperto chi c’è dietro il Mostro di Firenze e vi dirò che il Mostro di Firenze è Zodiac, Joe Bevilacqua».

Il riferimento era a un’inchiesta giornalistica che avrebbe accostato l’ex militare statunitense, già direttore del cimitero dei Falciani e testimone nel processo a Pietro Pacciani, ai due serial killer. Secondo i familiari, quelle parole avrebbero danneggiato la reputazione di Joseph, presentandolo come responsabile di numerosi omicidi mai attribuitigli giudiziariamente.

La difesa di Fedez: «Nessuna malafede nel voler instillare il dubbio»

Davanti ai giudici milanesi, il rapper ha respinto l’accusa, spiegando che il suo intento era quello di presentare una ricostruzione controversa, non di affermare una verità giudiziaria. Ha ricordato che nel corso degli approfondimenti era stato più volte precisato come non esistesse una condanna a carico di Bevilacqua. «Non c’era malafede nel voler instillare il dubbio che Bevilacqua fosse il Mostro di Firenze e Zodiac», ha dichiarato, sottolineando anche il tono volutamente provocatorio utilizzato per attirare l’attenzione del pubblico.

Fedez ha inoltre rivendicato il valore del lavoro giornalistico realizzato, sostenendo che non si trattasse di un’indagine superficiale: «Un sacco di trasmissioni televisive e una commissione d’inchiesta hanno catturato l’attenzione del nostro lavoro». La difesa ha quindi insistito sulla distinzione tra la presentazione di un’ipotesi investigativa e l’attribuzione certa di responsabilità penali. Sarà il procedimento a fare chiarezza sulle contestazioni mosse dai familiari.