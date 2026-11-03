Paolo Belli rompe il silenzio dopo l'incidente e annuncia il ritorno sul palco: le prime date dello spettacolo “Come se non ci fosse un domani”.

Dopo mesi di silenzio e lontano dalle scene, Paolo Belli annuncia il suo ritorno in concerto. Il cantante riprenderà gli impegni musicali a dicembre, dopo lo stop seguito all’incidente in bicicletta in cui ha perso la vita Alessandro Magnani. Ad attenderlo un nuovo tour teatrale insieme alla sua storica Big Band, in una ripartenza segnata da emozioni e ricordi difficili.

L’incidente in cui è morto Alessandro Magnani e le indagini

La vicenda risale al 13 luglio 2026, quando Paolo Belli, 64 anni, era impegnato in un giro in bicicletta nelle campagne di Cognento, tra Correggio e Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia. Durante il percorso, il musicista ha investito Alessandro Magnani, che stava tornando alla propria automobile.

L’uomo è caduto a terra e le sue condizioni sono apparse subito gravi. In un primo momento era stata presa in considerazione anche l’ipotesi di un malore, successivamente esclusa dagli accertamenti. Belli si è fermato per prestare soccorso e ha chiamato il 118. Magnani è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma, dove è morto dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia locale dell’Unione Bassa Reggiana, mentre Paolo Belli risulta indagato per omicidio stradale. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto nell’ambito delle indagini e consente di tutelare i diritti della persona coinvolta, come spiegato a Fanpage dall’avvocato penalista Ottavio Aragona.

Paolo Belli torna in concerto dopo l’incidente mortale: le prime date del tour

Il cantante e musicista modenese ha annunciato il ritorno sul palco a partire da dicembre, con un nuovo spettacolo teatrale e una serie di appuntamenti in tutta Italia insieme alla sua storica Big Band. La decisione arriva dopo la lunga pausa seguita al grave incidente in bicicletta dello scorso luglio, nel quale ha perso la vita Alessandro Magnani, 41 anni. In quei mesi l’artista aveva scelto di interrompere gli impegni musicali e televisivi, rinunciando anche alla partecipazione a Ballando con le Stelle, programma di Rai 1 che lo vedeva da anni al fianco di Milly Carlucci, prima come musicista e poi come ballerino.

A comunicare la decisione è stato lo stesso Belli attraverso un video pubblicato sui suoi profili social, nel quale ha voluto innanzitutto ringraziare chi gli è rimasto vicino durante il periodo più difficile. «Subito dopo quello che è accaduto ho scelto di rimanere in silenzio per rispetto e deciso di sospendere tutte le mie attività artistiche e professionali», ha spiegato. Poi l’annuncio della ripartenza, accompagnato dalla gratitudine per i numerosi messaggi ricevuti: «Ripartire lo devo a tutti voi e lo devo anche a chi lavora insieme a me».

Il cantante ha precisato che il ritorno alla musica non cancellerà quanto successo: «Sicuramente lo farò con uno stato d’animo diverso, senza dimenticare nulla anche quando mi vedrete sorridere e cantare». Parole che segnano la fine di un lungo silenzio, senza nascondere il peso emotivo di quanto accaduto.

La ripartenza è fissata con lo spettacolo “Come se non ci fosse un domani”: il 6 dicembre all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine, in provincia di Modena, e il 15 gennaio alla Lavanderia a Vapore di Collegno, in provincia di Torino.

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