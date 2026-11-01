Il famoso influencer Liam Fitzgerald è morto a causa di un incidente in moto. A dare l'annuncio della tragica scomparsa è stata la sua fidanzata.

Lutto sui social per la morte di Liam Fitzgerald, influencer seguito da oltre un milione di persone. Il giovane è deceduto a causa delle gravi ferite riportate in un incidente in moto avvenuto il 30 ottobre, intorno alle 2 del mattino. A dare la notizia è stata la fidanzata, Jamie Lynrin, attraverso un messaggio pubblicato sui social.

“È con il cuore più pesante che condivido la notizia devastante che Liam è morto a seguito di un incidente in moto il 30 ottobre, intorno alle 2 del mattino“, ha scritto la ragazza.

Morto Liam Fitzgerald: il messaggio della fidanzata dopo l’incidente

Nel post, Jamie Lynrin ha raccontato che Fitzgerald aveva riportato ferite molto gravi.

Nonostante i tentativi di soccorso e gli sforzi delle persone che hanno cercato disperatamente di salvarlo, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

“Nonostante gli sforzi di coloro che hanno cercato disperatamente di salvarlo, non sono stati in grado di riportarlo indietro“, ha aggiunto la ragazza, descrivendo il dolore per la perdita.

La sua attività sui social e il dolore dei follower

Fitzgerald aveva costruito una community di oltre un milione di follower, condividendo contenuti dedicati al fitness, ai marchi personali e alla finanza. Attraverso il proprio sito web offriva anche servizi di coaching individuale, sia nell’ambito dell’allenamento sia in quello dei social media.

Nel suo messaggio, Lynrin ha voluto sottolineare quanto sia difficile affrontare la scomparsa del compagno: “Non ci sono parole per descrivere il crepacuore di questa perdita. Questo è un momento incredibilmente difficile e straziante per tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano“.

La notizia ha suscitato cordoglio tra i suoi follower, che si sono uniti al dolore della famiglia e delle persone a lui più vicine.