Nuovo amore per Giulia Stabile, chi è il fidanzato e perché si è allontana...

Nuovo amore per Giulia Stabile, chi è il fidanzato e perché si è allontana...

Giulia Stabile avrebbe un nuovo fidanzato, si tratterebbe del ballerino Kalifa Burton. La Stabile, per motivi professionali, si è dovuta anche "allontanare" da Maria De Filippi, traferendosi a Londra.

Dopo la lunga relazione con il cantante Sangiovanni, il cuore di Giulia Stabile pare essere tornato forte a battere, questa volta per un ballerino. Ecco chi è il nuovo fidanzato di Giulia e perché si è dovuta allontanare da Maria De Filippi.

Giulia Stabile ha un nuovo fidanzato: ecco chi è

Giulia Stabile avrebbe un nuovo amore.

Durante l’ospitata nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo“, la ballerina aveva infatti lasciato intendere di avere un fidanzato a Londra. Lui si chiama Kalifa Burton, ha 25 anni ed è anche lui un ballerino. Giulia, dopo la fine della relazione con il cantante Sangiovanni, storia durata ben 3 anni, ha cercato di mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori.

A confermare la relazione è infatti stato Burton, che ha condiviso su Instagram uno scatto romantico insieme alla Stabile. Per l’esattezza la coppia si trovava a una festa organizzata nella capitale inglese in occasione della cerimonia per il Pallone d’Oro 2026, vinto dall’inglese Harry Kane. Quindi, tra ciò che aveva lasciato intendere Giulia Stabile a “Verissimo” e la foto postata da Kalifa Burton, il tutto fa pensare che tra i due ci sia davvero una relazione.

Di Burton sappiamo che ha lavorato anche come attore, fra le esperienze sul grande schermo figura “Spell”, film horror del 2020 nel quale ha interpretato Tydon Woods. Nel 2021 è apparso anche in “Everybody’s Talking About Jamie”, musical britannico distribuito su Amazon Prime Video. Burton ha inoltre preso parte a produzioni teatrali come “Bugsy Malone” e “Greatest Days”, musical costruito sulle canzoni dei Take That.

Giulia Stabile: perché si è allontanata da Maria De Filippi?

Giulia Stabile, come abbiamo appena visto, potrebbe aver ritrovato la felicità in amore accanto al ballerino e attore Kalifa Burton. La nota ballerina si è allontanata da Maria De Filippi, lasciando infatti la conduzione di “Tu Si Que Vales” e gli impegni con “Amici“. Ma, come mai? Semplicemente per motivi professionali, Giulia infatti si è traferita a Londra, dopo l’esperienza in tour con Rosalia. A Londra poi, come detto, sarebbe arrivato anche l’amore.