La morte di Rosalba Persico, l’84enne disabile deceduta nell’incendio del suo appartamento a Milano, potrebbe nascondere un gesto deliberato. Il ritrovamento di tracce di liquido infiammabile davanti alla porta di casa e le precedenti minacce rivolte ai condomini hanno acceso i sospetti su un vicino di 52 anni.

Rosalba Persico morta nell’incendio a Milano: trovate tracce di benzina, si indaga sull’ipotesi dolosa

La morte di Rosalba Persico, 84 anni, disabile, rimasta uccisa nell’incendio del suo appartamento a Milano, potrebbe non essere stata provocata da un incidente. Come riportato da Milano Today, gli accertamenti condotti nell’abitazione di via Piero Bottoni, nel quartiere Vigentino, avrebbero portato al rinvenimento di tracce di una sostanza infiammabile all’ingresso della casa, un elemento che rafforza la pista dell’incendio doloso.

La scoperta è emersa durante le verifiche tecniche dei vigili del fuoco e gli investigatori della Squadra Mobile stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

Secondo le prime ricostruzioni, qualcuno potrebbe aver approfittato della porta d’ingresso lasciata aperta per versare un liquido accelerante, come benzina o gasolio, e appiccare le fiamme. Una dinamica che, se confermata dagli esami scientifici, avrebbe impedito all’anziana di mettersi in salvo, anche a causa della sua disabilità.

Gli accertamenti dei pompieri del Niat, il Nucleo investigativo antincendi territoriale, sono ormai alle fasi conclusive e la relazione tecnica sarà trasmessa all’autorità giudiziaria. Il rogo ha provocato, oltre alla morte della donna, l’intossicazione di sette persone e danni all’edificio residenziale gestito da Mm. Al momento, tuttavia, la responsabilità dell’incendio non è stata definitivamente accertata.

Milano, i sospetti sul vicino 52enne: le minacce ai residenti e il precedente incendio

Dalle indiscrezioni di Fanpage, al centro delle indagini c’è un uomo di 52 anni che abitava al piano superiore rispetto all’appartamento di Rosalba Persico. Diversi condomini avrebbero segnalato nel tempo comportamenti aggressivi e situazioni di tensione, riferendo anche di ripetute minacce. Tra le frasi che gli vengono attribuite ci sarebbe «brucerò tutti», espressione che, alla luce della tragedia, è ora oggetto di particolare attenzione da parte degli investigatori. Il sospettato avrebbe precedenti anche per droga e aggressioni nei confronti di familiari.

Gli inquirenti stanno inoltre verificando eventuali collegamenti con un altro episodio avvenuto nello stesso condominio l’11 ottobre, quando alcuni bidoni sarebbero stati incendiati. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Scalo Romana, che non erano riusciti a individuare con certezza il responsabile, anche per l’assenza di telecamere nello stabile. Dopo il rogo mortale, il cinquantaduenne è stato accompagnato in questura e ascoltato per diverse ore, ma inizialmente non sono stati adottati provvedimenti nei suoi confronti, in mancanza di elementi probatori sufficienti.

Sempre stando a quanto riportato da Fanpage, a causa dell’inagibilità dell’edificio, ha trascorso la notte in albergo con la madre e il fratello. La mattina successiva è tornato in via Bottoni, dove avrebbe manifestato un forte stato di agitazione, arrivando a minacciare di togliersi la vita. Dopo aver contattato il 112, è stato raggiunto dagli agenti delle Volanti, soccorso dal personale sanitario e trasferito all’ospedale San Paolo di Milano, dove risulta ricoverato nel reparto di psichiatria. La sua posizione resta al vaglio degli investigatori, impegnati a chiarire se esista un legame tra le minacce riferite dai residenti, il precedente incendio e la morte di Rosalba Persico.