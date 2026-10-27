Il traffico autostradale sa essere importante in ogni giorno della settimana anche se il massimo lo raggiunge nel periodo settimanale quando il volume di veicoli, sia mezzi pesanti che automobili, si fa più elevato complici le molteplici attività lavorative che obbligano professionisti della strada e automobilisti privati a muoversi con i propri mezzi al fine di svolgerli entro i tempi stabiliti.

Schianto in A4: intervenuti vigili del fuoco, 118, e code in vari tratti

Dopo l’impatto sono stati chiamati gli uomini del 118 e i Vigili del Fuoco per rimuovere le persone rimaste dentro gli autoarticolati e per bloccare la strada impedendo quindi a chi sopraggiungeva di andare avanti.

L’intervento ha portato tre conducenti in ospedale con ferite lievi, fortunatamente nessuno si è fatto male seriamente.

Ad avere la peggio sono stati infatti i mezzi che andando a sbattere l’uno contro l’altro, in un tamponamento a catena, nonostante la mole, si sono danneggiati.

Le code hanno interessato tratti diversi della nota autostrada, in particolare il tratto tra Latisana e Portogruaro, precedente quello dell’impatto ha visto le auto rallentare per diversi minuti al fine di consentire lo sgombero.

Schianto tra 4 tir in autostrada: A4 bloccata tra Portogruaro e San Stino di Livenza

L’incidente stradale si è verificato questo pomeriggio attorno alle 16:30 e il tratto tra Portogruaro e San Stino di Livenza è stato chiuso in direzione Venezia al fine di effettuare tutte le manovre di soccorso e successivo sgombero.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti ma dalle immagini mostrate da Il Gazzettino, che ha diffuso per primo la notizia, si sarebbe trattato di un tamponamento a catena tra i mezzi pesanti, avendo difficoltà a frenare per lo stop improvviso si sono colpiti tra di loro.

Alle 18:30 il tratto interessato dal sinistro è stato riaperto alla circolazione stradale che è quindi proseguita regolarmente.