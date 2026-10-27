Tragedia in Italia, cede la ringhiera del balcone: donna precipita per quattro metri

La ringhiera del balcone cede all’improvviso e una donna di 78 anni precipita in strada da un’altezza di circa quattro metri. La figlia lancia l’allarme, sul posto il 118 e l’elisoccorso.

Una ringhiera che cede all’improvviso e una caduta di circa quattro metri: è in gravi condizioni una donna di 78 anni precipitata dal balcone della propria abitazione a Nule, in provincia di Sassari. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 27 ottobre, e ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118, dell’elisoccorso e dei carabinieri. A lanciare l’allarme sarebbe stata la figlia dell’anziana.

Cede la ringhiera del balcone a Nule: anziana precipita per quattro metri

Grave incidente domestico nella mattinata di oggi a Nule, in provincia di Sassari, dove l’anziana è precipitata dal balcone della propria abitazione, finendo sulla strada sottostante. Come riportato da La Nuova Sardegna, l’episodio si è verificato in via Carlo Alberto, quando la ringhiera del terrazzino al primo piano avrebbe improvvisamente ceduto, provocando la caduta dell’anziana da un’altezza di circa quattro metri.

A richiamare l’attenzione dei soccorritori sarebbe stata la figlia della donna, che ha contattato immediatamente i servizi di emergenza. La situazione è apparsa fin da subito particolarmente seria: la 78enne ha riportato conseguenze molto gravi nell’impatto con il suolo e il personale sanitario intervenuto ha avviato le manovre necessarie per tentare di rianimarla. Le prime informazioni disponibili descrivono un quadro clinico estremamente critico.

Elisoccorso e carabinieri sul posto: anziana in condizioni critiche

In via Carlo Alberto sono arrivati i sanitari del 118, con un’ambulanza e l’elisoccorso di Areus, l’azienda regionale che coordina l’emergenza-urgenza in Sardegna. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Bono, impegnati negli accertamenti sull’accaduto.

Le operazioni dei soccorritori si sono concentrate inizialmente sui tentativi di rianimazione, indispensabili per consentire il successivo trasferimento in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’incidente ci sarebbe il cedimento della ringhiera del balcone, ma restano da chiarire le circostanze precise che hanno determinato la caduta. Al momento, le informazioni disponibili non consentono di aggiungere ulteriori dettagli sull’evoluzione delle condizioni dell’anziana.