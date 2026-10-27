Anna Safroncik innamorata di Leonardo Lini? La domanda scomoda di Caterina Balivo

La sintonia tra Anna Safroncik e Leonardo Lini continua ad alimentare il gossip a Ballando con le Stelle. Tra allenamenti intensi, complicità e momenti condivisi, il rapporto tra l’attrice e il suo maestro ha attirato l’attenzione del pubblico, dando origine a diverse indiscrezioni su un possibile interesse sentimentale. A fare chiarezza è stata la stessa attrice, che durante un’intervista a La volta buona ha risposto alle domande di Caterina Balivo.

Anna Safroncik e Leonardo Lini, la complicità a Ballando con le Stelle accende il gossip

La partecipazione di Anna Safroncik a Ballando con le Stelle non sta facendo discutere soltanto per i risultati raggiunti sulla pista, ma anche per il rapporto instaurato con il suo insegnante, Leonardo Lini. La loro frequente vicinanza durante le prove ha incuriosito gli spettatori, alcuni dei quali si sono convinti che tra l’attrice e il ballerino possa esserci un’intesa che va oltre la preparazione delle esibizioni.

Le ipotesi hanno trovato spazio anche sui social, dove, stando a quanto riferito dall’inviato de La volta buona, diversi utenti su Twitter fanno il tifo per la coppia e si augurano che possa nascere qualcosa di più.

Proprio nel programma condotto da Caterina Balivo, Safroncik si è trovata a commentare apertamente queste indiscrezioni, spiegando come vive il rapporto con il professionista che la accompagna in questa esperienza televisiva.

Prima di affrontare il tema della presunta attrazione, l’attrice ha raccontato il lato più faticoso degli allenamenti, descrivendo un maestro che non sembra disposto a fare sconti sugli errori. «Non sai quante me ne dice, io arrivo con un’autostima piena ed esco come non so cosa», ha ammesso con ironia, sottolineando quanto sia impegnativo preparare una nuova coreografia ogni settimana. E quando tenta un movimento diverso dal solito, ha aggiunto, «Leonardo mi guarda male».

A quel punto, Balivo ha chiamato in causa direttamente Lini, chiedendogli se avesse mai valutato la possibilità di cambiare atteggiamento nei confronti della sua allieva: «Ti sei messo in discussione? Forse stai sbagliando approccio con lei?». Il ballerino ha difeso il proprio modo di insegnare, rispondendo: «Credo che tutti i maestri siamo così, poi c’è chi la prende male».

Anna Safroncik innamorata di Leonardo Lini? La domanda scomoda di Caterina Balivo

Il momento più atteso dell’intervista è arrivato quando Caterina Balivo ha abbandonato il terreno degli allenamenti per affrontare direttamente le supposizioni sulla vita privata dei due protagonisti. La conduttrice ha riferito all’attrice una delle interpretazioni più diffuse tra i telespettatori: «Tutti dicono: ‘Anna è innamorata di lui e lui no’, questo è quello che gira, lo sai Anna, no?». Una domanda che ha portato Safroncik a prendere posizione: «Dicono quello che vogliono, il punto è un altro. Io devo imparare a ballare e sottostare a delle regole e sono disposta a farlo», ha dichiarato.

L’attrice ha poi spiegato che la vicinanza con Lini è una conseguenza naturale del lavoro che svolgono insieme, fatto di correzioni, esercizi e continue occasioni di confronto. «Voglio chiarire una cosa: Leonardo è il mio insegnante, passo con lui tutto il giorno ed è normale che cerchi la sua approvazione e il contatto con lui, questo però non significa che ci sia altro», ha precisato. Anna Safroncik mette così a tacere le indiscrezioni e ribadisce di voler pensare soltanto alla gara di Ballando con le Stelle.