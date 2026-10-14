Anna Safroncik e Leonardo Lini stanno insieme? La strana richiesta a Milly Carlucci

Emergono nuovi rumors su una delle coppie in gara a "Ballando con le Stelle", ovvero quella formata da Anna Safroncik e Leonardo Lini: i due stanno insieme? Intanto l'attrice ha fatto una strana richiesta alla conduttrice Milly Carlucci.

Un’edizione chiacchieratissima quella di “Ballando con le Stelle”, che sta appassionando i telespettatori ma che sta anche dando via a diversi gossip. L’ultimo riguarda una delle coppie in gara, ovvero quella formata dal Anna Safroncik e Leonardo Lini. L’attrice e il ballerino stanno insieme?

Ballando con le Stelle, Anna Safroncik e Leonardo Lini stanno insieme?

La nuova edizione di “Ballando con le Stelle” sta davvero coinvolgendo tantissimo il pubblico da casa, con le 13 coppie in gara che stanno facendo del loro meglio per ottenere la vittoria finale del dance show Rai condotto da Milly Carlucci. Nelle ultime ore stanno inoltre emergendo nuovi rumors, l’ultimo riguardante proprio una delle coppie in gara, ovvero quella formata da Anna Safroncik e Leonardo Lini: l’attrice e il ballerino stanno insieme? La loro intesa sulla pista da ballo è davvero evidente, per questo in molti hanno ipotizzato che tra i due possa esserci del tenero.

A entusiasmare pubblico e giuria soprattutto l’esibizione sul brano “Ossessione.” Ora ecco che Selvaggia Lucarelli ha svelato un retroscena inedito: ecco cosa avrebbe chiesto la Safroncik a Milly Carlucci.

Leonardo Lini e Anna Safroncik stanno insieme? L’inaspettata richiesta dell’attrice a Milly Carlucci

C’è del tenero tra Anna Safroncik e Leonardo Lini, “partner” a “Ballando con le Stelle”? I fan ci sperano, l’intesa fra i due è infatti evidente.

Ora ecco che Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter ha raccontato un retroscena particolare, ecco infatti cosa avrebbe chiesto l’attrice a Milly Carlucci: “Tra Anna Safroncik e il ballerino Leonardo Lini pare ci sia qualcosa di più che un’intesa sulla pista da ballo». A questa considerazione ha aggiunto un dettaglio destinato ad alimentare le indiscrezioni: «Del resto, lei lo aveva visto nel cast ed era rimasta così stregata da chiedere esplicitamente alla produzione di ballare con lui.” La notizia è tutta da confermare, ma se fosse così alimenterebbe ancora di più le voci di una possibile relazione tra l’attrice e il ballerino.