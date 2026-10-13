RJ Mitte, l’attore diventato famoso per il ruolo di Walter White Jr. in Breaking Bad, è morto a 34 anni in Texas. La notizia è stata confermata dai suoi rappresentanti, mentre restano gli interrogativi sulle circostanze del decesso. Oltre alla carriera televisiva, era noto per il suo impegno a favore dei diritti delle persone con disabilità.

La paralisi cerebrale di RJ Mitte e l’impegno per i diritti delle persone con disabilità

Oltre alla carriera sullo schermo, RJ Mitte aveva dedicato una parte importante della propria vita alla sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità. Come il personaggio interpretato in Breaking Bad, anche l’attore conviveva con una paralisi cerebrale, diagnosticata quando aveva tre anni in seguito a un danno cerebrale verificatosi alla nascita.

La sua esperienza personale aveva contribuito a rendere più autentica la rappresentazione di Walter White Jr. e lo aveva spinto a utilizzare la notorietà acquisita per promuovere l’inclusione nel mondo dello spettacolo. «Traendo ispirazione dalla sua esperienza personale di vita con la paralisi cerebrale, Mitte ha dato autenticità al personaggio e ha costruito una piattaforma per la sensibilizzazione e l’inclusione delle persone con disabilità», hanno ricordato i suoi rappresentanti nel comunicato diffuso dopo la morte.

Nel corso degli anni, l’attore aveva collaborato con organizzazioni impegnate nel sostegno alle persone con disabilità, ricoprendo il ruolo di ambasciatore per United Cerebral Palsy e Shriners Children’s. Era inoltre presidente della Mitte Foundation, attraverso la quale sosteneva iniziative benefiche e progetti rivolti alle comunità, con l’obiettivo di contrastare i pregiudizi e favorire una maggiore rappresentanza delle persone con disabilità. Nel 2014 aveva ricevuto anche il premio SAG-AFTRA Howard Russell, riconoscimento dedicato alla memoria del primo attore con disabilità vincitore di un Oscar.

RJ Mitte, morto a 34 anni l’attore di Breaking Bad: le cause del decesso

RJ Mitte, conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato Walter White Jr. nella celebre serie televisiva Breaking Bad, è morto all’età di 34 anni. Secondo quanto riportato da TMZ, che cita un funzionario della contea, l’attore sarebbe morto suicida lunedì in Texas. Le circostanze della scomparsa sono state oggetto di accertamenti da parte delle autorità locali, mentre la notizia è stata confermata anche dai suoi rappresentanti. In una dichiarazione diffusa dai media statunitensi, il suo staff ha annunciato: «È con profonda tristezza che annunciamo la tragica scomparsa dell’amato attore, filantropo e appassionato sostenitore dei diritti delle persone con disabilità». La polizia di Brownsville, città in cui Mitte viveva, sarebbe intervenuta nella sua abitazione dopo una chiamata ricevuta intorno alle 12:50. Inizialmente, le cause e le modalità della morte risultavano ancora da chiarire e le autorità avevano annunciato l’esecuzione di un’autopsia.

Nella produzione creata da Vince Gilligan, andata in onda dal 2008 al 2013, Mitte vestiva i panni di Walter White Jr., figlio del protagonista Walter White, interpretato da Bryan Cranston, e di Skyler, a cui dava il volto Anna Gunn. Il suo personaggio compariva in quasi tutti gli episodi delle cinque stagioni, per un totale di 56 puntate. Proprio grazie a questa interpretazione, l’attore aveva contribuito al successo della serie, entrando nel cast premiato con uno Screen Actors Guild Award nel 2014 per la migliore interpretazione corale in una serie drammatica. Tra gli altri lavori figurano la serie Netflix The Guardians of Justice, Switched at Birth e una partecipazione a Hannah Montana nel 2007. Aveva recitato anche nei film The Recall (2017) e The Oak Room (2020). Negli ultimi giorni era impegnato nella promozione di Talking to Strangers, uno dei suoi progetti più recenti, mentre altri lavori risultavano in fase di pre-produzione.

Nato a Jackson, nel Mississippi, e successivamente adottato, Mitte lascia la compagna Kennedy Suarez, con cui aveva una relazione dal 2018 e alla quale era ufficialmente fidanzato.

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