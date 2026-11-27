“Non mi stanno facendo fare tv”, la confessione di Paola Barale

“Non mi stanno facendo fare tv”, la confessione di Paola Barale

Dagli anni d’oro di Buona Domenica alle difficoltà nel ritrovare spazio sul piccolo schermo, Paola Barale racconta perché oggi è lontana dalla televisione. Intervistata da Santo Pirrotta per Vanity Fair, la conduttrice ripercorre le scelte professionali che hanno segnato la sua carriera, dai programmi lasciati ai numerosi reality rifiutati.

Il ritorno con Citofonare Rai2 e il racconto della malattia

Tra le esperienze televisive più recenti c’è Citofonare Rai2, programma condotto insieme a Paola Perego dopo l’uscita di Simona Ventura. La quinta edizione, però, è stata chiusa dopo appena due mesi di programmazione, lasciando alla conduttrice un grande dispiacere. «Che peccato davvero! Io mi sono così divertita», ha commentato.

Il ritorno in televisione era arrivato dopo un periodo personale particolarmente difficile, durante il quale Barale aveva affrontato un percorso di cure per il papillomavirus.

La conduttrice ha spiegato di aver concluso trattamenti impegnativi poco prima dell’inizio delle registrazioni, senza aver ancora recuperato completamente le energie. Oggi ha precisato di essere in remissione totale, anche se persistono alcuni effetti delle terapie: «Ho fatto una lunga terapia, intendo 35 radioterapie e tre chemio».

Paola Barale: «Non mi stanno facendo fare tv», l’amarezza della conduttrice dopo gli anni del successo

Paola Barale torna a parlare della sua carriera televisiva e delle difficoltà incontrate dopo aver scelto di allontanarsi dal piccolo schermo. In un’intervista rilasciata a Santo Pirrotta per Vanity Fair, la conduttrice ha spiegato di non essere attualmente coinvolta in nuovi progetti non per una sua volontà, ma perché non le vengono affidate trasmissioni. Un presente lontano dai riflettori, dopo una stagione professionale particolarmente fortunata tra la fine degli anni Ottanta e i primi Duemila. In quel periodo ha partecipato a numerosi programmi, tra cui Odiens, La Ruota della Fortuna e La sai l’ultima?. La consacrazione è arrivata nel 1996 con Buona Domenica, al fianco di Maurizio Costanzo, Fiorello, Enrico Papi, Claudio Lippi e Luca Laurenti. Il successo raggiunto sembrava aprirle la strada verso una carriera da protagonista della conduzione, ma il suo percorso ha preso una direzione diversa.

L’addio a Buona Domenica e i rifiuti alle proposte televisive: «Non ero felice»

Una delle decisioni più importanti della carriera di Paola Barale risale al 2001, quando scelse di lasciare Buona Domenica nonostante il grande successo. In quegli anni, secondo il suo racconto, la televisione stava cambiando: le star internazionali come Spice Girls, Take That, Sting e Bryan Adams lasciavano sempre più spazio ai protagonisti dei reality, in particolare ai concorrenti del Grande Fratello. Una trasformazione che non rispecchiava più il tipo di intrattenimento nel quale si riconosceva. «Ho lasciato un carro vincente perché potevo farlo. Ero all’apice del mio successo, con un Telegatto vinto, economicamente ero molto indipendente. Sulla carta avevo tutto, ma non ero felice. Non ci stavo dentro, non stavo bene. Non mi sono mai pentita della mia scelta, mai!», ha raccontato.

Negli anni successivi la conduttrice ha rifiutato diverse proposte, comprese alcune partecipazioni ai reality show. Una scelta che, con il senno di poi, potrebbe aver influito sulle opportunità professionali ricevute: «Mi viene da pensare che se non avessi smesso, se non avessi detto questi no, altri no, forse oggi sarei a fare molta più televisione, anzi a fare la televisione. Perché ora non me la stanno facendo fare la tv, non la sto facendo». Barale, tuttavia, non rinnega il proprio percorso e ribadisce di non voler accettare esperienze nelle quali non si sente a proprio agio.

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