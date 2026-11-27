Pierluigi Diaco continua ad essere al centro delle polemiche per i suoi comportamenti nel dietro le quinte e nei provini del programma da lui condotto, “Bella Ma’” stavolta quelli che arrivano sono ancora rumors ma provenienti da una fonte interna che racconta episodi – sempre presunti – avvenuti direttamente nello studio di registrazione Rai dove il programma viene trasmesso in diretta dal lunedì al venerdì.

Pierluigi Diaco, comportamenti oltre le righe con regista e partecipanti ai provini

Pierluigi Diaco non avrebbe solamente fatto domande scomode ad Alberto Ravagnani, come si è potuto vedere nell’intervista andata in onda ad inizio novembre, ma avrebbe sfruttato la propria posizione per rivolgersi in modo poco consono anche verso persone che lavoravano al programma.

Uno di questi, rivela la fonte, è stato il regista Salvatore Perfetto, che sarebbe stato allontanato dal programma per contrasti interni proprio con il conduttore. Sempre la fonte ha rivelato che Diaco avrebbe usato toni duri nei confronti di chi partecipava ai provini per il programma, in particolare riporta un episodio in cui rivolgendosi ad un ragazzo di 18 anni, Diaco gli disse – “dillo che sei gay, devi prenderne atto” episodio che alimentò discussioni tra i presenti.

Poi sempre da questa fonte si è appreso, stando a quanto riferito da un’addetta delle pulizie che lui utilizzasse un secchio come bagno, lei in quanto incaricata di pulire, lo ha dovuto fare più volte. Ma il retroscena più forte è legato ad una delle ospiti consolidate, ovvero Valeria Marini.

Pierluigi Diaco, il rapporto turbolento con Valeria Marini

L’ambiente di Bella Ma’ era lontano dall’essere sereno e familiare, come raccontava e racconta lo stesso Diaco in diretta. La realtà invece avrebbe mostrato persone in lacrime che soffrivano di attacchi di panico, in particolare il momento più temuto era quello “delle 14:50” ovvero della riunione pre-diretta.

Ma a finire al centro dell’attenzione fu il rapporto con Valeria Marini, mai stato del tutto positivo, lui l’accusò di essere bugiarda, rispetto al messaggio inviato a Pedro Sanchez su Instagram e lei replicò in due puntante – dell’8 e 15 dicembre 2025 – dove gli disse: “Se io sono bugiarda tu sei falso”.

Proprio nei confronti della “Valeriona Nazionale” Diaco si sarebbe rivolto in modo inappropriato, la fonte che ha parlato con Selvaggia Lucarelli, che ha riportato la notizia nella sua newsletter, come riporta DonnaPop.it, ha svelato che Diaco appellava in un modo grave la showgirl in sua assenza. La fonte infatti ha dichiarato – “Non le dico come chiamava Valeria Marini dietro le quinte”.

Il segreto è destinato a restare tale, molto probabilmente perché chi ha parlato teme conseguenze pesanti, ma questo indizio fa capire il comportamento di Diaco nel programma da lui ideato e condotto.