(Adnkronos) - Pierluigi Diaco è tornato in onda oggi, giovedì 26 novembre, su Rai2 a'BellaMa''. "Buon pomeriggio al pubblico di Rai2, la voce è tornata, poco poco", ha detto il conduttore in apertura della puntata di oggi, dopo l'assenza di ieri. Diaco non è potuto andare in onda a causa di un...

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Pierluigi Diaco è tornato in onda oggi, giovedì 26 novembre, su Rai2 a’BellaMa”. “Buon pomeriggio al pubblico di Rai2, la voce è tornata, poco poco”, ha detto il conduttore in apertura della puntata di oggi, dopo l’assenza di ieri. Diaco non è potuto andare in onda a causa di una indisposizione fisica, comunicato dallo stesso giornalista all’azienda Rai.

La diretta di ‘BellaMa” è stata quindi sostituita con un montaggio di repliche. Oggi però il giornalista è tornato in diretta, chiedendo scusa ai telespettatori di Rai2 per l’assenza.

Diaco ha cominciato una terapia col cortisone, unito al propoli: “E come mi ha consigliato mia zia, gargarismi col limone e sale, e sembra abbia funzionato”, ha detto il conduttore con la voce rauca.

“La voce per adesso è questa, scusatemi per l’assenza di ieri”.

Secondo quanto appreso ieri dall’Adnkronos, gli autori di ‘Bellamà’ hanno rinnovato la fiducia a Pierluigi Diaco. In una lettera inviata ieri a Diaco e per conoscenza al capostruttura Rai competente per ‘Bellamà, Daniele Cerioni, gli autori e i collaboratori ai testi della trasmissione di Rai2 confermano la loro fiducia al conduttore, per il proseguimento del programma.

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