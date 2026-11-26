Roma, 26 nov. (askanews) – Immagini aeree della petroliera Med Emre che sta perdendo carburante al largo delle coste di Ibiza. Le autorità spagnole stanno adottando misure preventive dopo il naufragio di questa nave battente bandiera maltese e che trasportava 7.000 tonnellate di gasolio, nella speranza di evitare gravi danni ambientali in questa zona particolarmente sensibile del Mediterraneo.A metà giornata, la nave – su cui un membro dell’equipaggio è deceduto dopo l’evacuazione – si trovava “con la chiglia all’aria” e quindi non era affondata, ha precisato il governo spagnolo.Una nave dotata di mezzi per la lotta contro l’inquinamento marino e una motovedetta di soccorso sono state inviate nella zona, a circa 57 miglia nautiche (106 km) a est di Valencia e 30 miglia (56 km) a nord dell’isola di Ibiza, per procedere a “una valutazione della situazione e a un monitoraggio costante”, ha aggiunto la stessa fonte.

“Stiamo seguendo con estrema attenzione la situazione dopo il naufragio della nave Med Emre tra Valencia e Ibiza”, ha assicurato il primo ministro Pedro Sanchez su X.La nave cisterna, lunga circa 120 metri, ha subito un’infiltrazione d’acqua per cause ancora sconosciute mentre era in rotta da Algeciras a Barcellona, trasportando circa 66.000 barili di prodotti raffinati, secondo i dati di monitoraggio marittimo della società Kpler.