Palazzo Trussardi finisce sul mercato: la residenza che ha ospitato Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi durante il matrimonio potrebbe valere fino a 51 milioni di euro.

Una residenza cinquecentesca di oltre 5.000 metri quadrati, con quindici camere da letto, venti bagni, una spa privata e un parco. Palazzo Trussardi, storica proprietà della famiglia bergamasca, è stato messo in vendita attraverso Christie’s International Real Estate. La dimora è conosciuta anche per aver ospitato Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi durante il loro matrimonio.

Palazzo Trussardi, una dimora storica tra lusso e arte

Le origini di Palazzo Trussardi risalgono al 1570, quando il conte Alessandro Passi De Preposulo ne commissionò la costruzione, su un progetto attribuito all’architetto rinascimentale Gerolamo Gallinari. Nel 1983 l’edificio è stato acquistato da Nicola Trussardi, che lo ha trasformato nella residenza privata della famiglia.

La proprietà conserva ancora oggi ambienti di grande pregio, tra affreschi, pavimenti in marmo, soffitti monumentali e una scenografica scalinata.

Il complesso si estende su 5.150 metri quadrati e comprende quindici camere da letto, venti bagni e cinque appartamenti indipendenti di circa 200 metri quadrati ciascuno, fatti ristrutturare da Nicola Trussardi. All’esterno si trovano un parco privato e terrazze panoramiche con vista su Bergamo Bassa.

La residenza dispone inoltre di una spa con piscina coperta e di un passaggio sotterraneo che conduce verso Porta Sant’Agostino. A renderla ancora più esclusiva è la posizione nel cuore di Bergamo Alta, all’interno delle Mura veneziane riconosciute dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, in vendita il palazzo delle nozze: quanto vale oggi

Palazzo Trussardi è legato anche alla storia sentimentale di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che durante il matrimonio hanno vissuto tra Milano e Bergamo. Nell’ottobre 2014 la dimora ha ospitato il ricevimento delle loro nozze, celebrate alla presenza di circa 250 invitati. La coppia ha trascorso qui anche il periodo del lockdown insieme alle figlie Sole e Celeste. Dopo la separazione, annunciata nel gennaio 2022, la conduttrice si è trasferita a Milano. Oggi la storica residenza torna sul mercato attraverso Christie’s International Real Estate. Il prezzo non è stato reso pubblico e viene comunicato soltanto su richiesta.

Le stime circolate negli ultimi anni indicano cifre differenti. Secondo il professionista immobiliare Gianfederico Belotti, citato da Prima Bergamo, le proprietà della zona con vista sulla città bassa raggiungono quotazioni comprese tra 8.000 e 10.000 euro al metro quadrato. Applicando questi parametri alla superficie complessiva, il valore indicativo del palazzo potrebbe oscillare tra 41,2 e 51,5 milioni di euro. Si tratta comunque di una valutazione orientativa, considerando i vincoli di tutela e i costi di gestione di un edificio storico. Circa dieci anni fa, quando la dimora era stata proposta per la prima volta sul mercato, si parlava invece di una richiesta ufficiosa di 18 milioni di euro.