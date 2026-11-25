Paura per Mario Biondi, problemi di salute e stop ai concerti: cosa è successo

Paura per Mario Biondi, problemi di salute e stop ai concerti: cosa è successo

Un problema di salute costringe Mario Biondi a fermarsi e a rivedere il calendario dei prossimi impegni musicali. Il cantante dovrà sottoporsi a un piccolo intervento, con conseguenti rinvii di tre concerti in Italia e la cancellazione di un appuntamento in Messico.

Mario Biondi, confermato il concerto di Padova: le prossime date del tour

Nonostante i cambiamenti, alcuni appuntamenti italiani di Mario Biondi restano confermati.

Il prossimo concerto in calendario è quello del 10 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova. Seguiranno le tappe del 12 dicembre a Milano, del 14 a Roma, del 17 ad Assisi e del 18 a Varese. Per il pubblico sarà quindi possibile ritrovare il cantante dal vivo dopo la pausa necessaria per l’intervento e il recupero.

Brutte notizie per Mario Biondi, l’annuncio sulla salute preoccupa: “Devo fermarmi”

Una decisione arrivata dopo aver tentato di proseguire regolarmente l’attività, con l’intenzione di portare a termine gli appuntamenti previsti entro la fine dell’anno e le celebrazioni per il ventennale. A comunicare la notizia è stato lo stesso artista attraverso un video pubblicato su Instagram, nel quale ha spiegato ai fan le ragioni dello stop: «È arrivato il momento di fermarmi».

La necessità di occuparsi della propria salute ha quindi reso inevitabile una modifica al calendario del tour.

La pausa comporta il rinvio dei concerti di Genova, Cagliari e Sassari, inizialmente previsti tra il 28 novembre e il primo dicembre. Le nuove date sono state fissate per gennaio 2027: il 20 gennaio a Genova, il 22 a Sassari e il 23 a Cagliari. I biglietti già acquistati resteranno validi per i rispettivi appuntamenti, mentre chi non potrà partecipare avrà tempo fino al 25 dicembre 2026 per richiedere il rimborso attraverso il circuito di prevendita utilizzato. Annullato, invece, il concerto previsto a Guadalajara, in Messico, nell’ambito della Feria Internacional del Libro, per il quale non è stata ancora annunciata una data alternativa.

Nel messaggio rivolto ai fan, l’artista ha infine ringraziato tutti per il sostegno e la comprensione ricevuti in questo momento, manifestando la volontà di tornare presto sul palco: «Vi abbraccio forte e vi ringrazio di cuore per l’affetto e la comprensione. A prestissimo!».