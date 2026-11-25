Kiev: la Nato ha più bisogno dell'Ucraina di quanto noi dell'Alleanza

Kiev: la Nato ha più bisogno dell'Ucraina di quanto noi dell'Alleanza

Kiev, 25 nov. (askanews) – Il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga afferma che la Nato ha bisogno dell’Ucraina “più di quanto noi abbiamo bisogno della Nato”, sostenendo che l’adesione dell’Ucraina rappresenterebbe la più solida garanzia di sicurezza sia per Kiev che per l’Alleanza. Intervenendo a Kiev al fianco del ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna, Sybiga difende inoltre gli attacchi ucraini contro la Russia, definendoli una risposta alla continua aggressione di Mosca.