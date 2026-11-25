Verona, 25 nov. (askanews) – “Le aspettative di tutte le città italiane, a prescindere dal colore politico, sono quelle di poter regolamentare il fenomeno dell’extralberghiero. Non è possibile immaginare che un sindaco possa contingentare gelaterie, ristoranti, parrucchieri, rosticcerie, ma non possa dire che in un quartiere ci sono troppi B&B, case vacanze e limitare nuove aperture.

Solo in Italia abbiamo questa situazione. Credo che il governo Meloni debba assolutamente mettere da parte l’ideologia e intervenire, perché questo far west danneggia le nostre città e il settore turistico, creando anche una concorrenza sleale”. Lo ha detto Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, intervistato da askanews alla giornata di apertura della 43esima Assemblea nazionale dell’Anci.”Poi c’è tutto il tema della tassa di soggiorno: non è possibile che i Comuni non abbiano l’autonomia di stabilire quale tipo di tassa applicare, né di differenziarla in base ai quartieri – ha sottolineato ancora l’assessore capitolino – .

Quindi un quattro stelle in centro paga la stessa tassa di soggiorno di un quattro stelle in periferia. E llo stesso tempo, in molti Comuni – non è il caso di Roma, ma per esempio di Milano – il governo chiede poi una parte della tassa di soggiorno incassata, per centralizzarne la gestione. E questo non è accettabile”.