Dacca, 25 nov. (askanews) – I lavoratori dell’industria tessile del Bangladesh, che da un mese protestano per una retribuzione migliore, hanno ottenuto mercoledì 25 novembre un aumento del 36% del salario minimo al termine di una lunga notte di trattative con i datori di lavoro del settore.”La maggioranza dei negoziatori ha concordato uno stipendio mensile minimo di 17.000 taka (124 euro) per gli operai alle prime armi, contro i precedenti 12.500 taka (91 euro)”, ha dichiarato alla stampa il presidente della commissione per il salario minimo, Syed Azad Subhani.Il Paese dell’Asia meridionale, secondo esportatore mondiale di abbigliamento dopo la Cina, è stato teatro, a partire da ottobre, di proteste diffuse da parte dei lavoratori che chiedono salari più alti.

Anche oggi, diverse centinaia di manifestanti hanno eretto barricate nella zona industriale di Gazipur, alla periferia della capitale Dacca, prima di essere dispersi dalla polizia con l’uso di gas lacrimogeni e granate stordenti. Inizialmente i lavoratori avevano chiesto un salario minimo mensile di 30.000 taka, rispetto agli attuali 12.500 taka.

Dopo la decisione della commissione, Babul Akhter, rappresentante dei lavoratori presso la Commissione per il salario minimo, ha invitato i lavoratori a tornare nelle fabbriche. “Non possiamo ritenerci soddisfatti di questa decisione, ma è stata presa dalla commissione. Ora esortiamo i proprietari delle fabbriche di abbigliamento ad attuarla il prima possibile”, ha affermato, mentre l’aumento dovrebbe entrare in vigore a gennaio.