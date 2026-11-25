Verona, 25 nov. (askanews) – “Diciamo che è stato un anno importante dal punto di vista della digitalizzazione, perché stiamo vivendo la coda del PNRR, che è stato certamente un evento rivoluzionario per il nostro mondo della pubblica amministrazione. Ha voluto dire riallineare la digitalizzazione della stragrande maggioranza delle pubbliche amministrazioni verso l’alto e, quindi, migliorare davvero il rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini.

È un tema che non nasce ieri, perché se ne parla da anni, però certamente gli ultimi due anni sono stati decisivi sotto questo punto di vista. Quello che è stato fatto è stato possibile grazie a una collaborazione molto stretta tra la pubblica amministrazione centrale, i Comuni e le aziende fornitrici. Direi che questa è stata un po’ la ricetta e uno dei motivi di quello che possiamo considerare oggi un successo”.

Lo ha detto Paolo Maggioli, presidente e ad del Gruppo Maggioli, intervistato da askanews alla giornata di apertura della 43esima Assemblea Nazionale dell’Anci.”Questo upgrade va mantenuto e implementato: è questa la nuova sfida per i prossimi anni, che attende le pubbliche amministrazioni e chi lavora per le pubbliche amministrazioni, in un momento in cui ci sono tanti temi da tenere in considerazione – ha sottolineato ancora Maggioli -.

Uno è certamente l’intelligenza artificiale, che aiuterà in questo senso e sarà un ulteriore boost nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini. Dal lato degli operatori della pubblica amministrazione, l’obiettivo è avere sempre meno burocrati e sempre più controllori del lavoro che altri faranno, o che faranno le macchine, e quindi sempre più attenti alle necessità e alle richieste dei cittadini e dei propri stakeholder. Questa è la vera scommessa che abbiamo davanti come mondo ampio della pubblica amministrazione”.