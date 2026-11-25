Gerusalemm, 25 nov. (askanews) – I legislatori israeliani hanno concesso l’approvazione iniziale a un disegno di legge volto a istituire una commissione d’inchiesta statale sulle falle nella sicurezza che hanno reso possibile l’attacco senza precedenti di Hamas del 7 ottobre 2023. In una lettura preliminare, 65 parlamentari hanno votato a favore e 50 contro la proposta, presentata da un deputato del partito di Gadi Eisenkot, figura che aspira alla carica di primo ministro.

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