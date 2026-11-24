La cantante iraniana Parastoo Ahmadi è stata punita con 74 frustate per essersi esibita senza indossare l’hijab obbligatorio. La notizia è stata riportata dalla Cnn, che cita il suo avvocato difensore Mostafa Nili, e dall’organizzazione Iran Human Rights (Ihrngo). La stessa condanna è stata eseguita anche nei confronti di quattro persone che avevano collaborato alla realizzazione del concerto.

La vicenda risale alla diffusione online di un’esibizione musicale registrata nel dicembre 2024. Il video aveva attirato l’attenzione delle autorità iraniane perché la cantante si era presentata senza il velo, in violazione delle norme sull’abbigliamento femminile in vigore nel Paese.

Punizione per la cantante: le frustate eseguite nella Procura di Qom

Secondo quanto riferito dalle fonti citate, la punizione è stata eseguita presso l’Unità per l’Esecuzione delle Sentenze della Procura di Qom. Oltre a Parastoo Ahmadi, sono stati sottoposti alla stessa pena l’organizzatore del concerto, Mohsen Lashkari, e tre musicisti: Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri e Amir-Ali Pirnia.

In totale, quindi, sono cinque le persone che hanno ricevuto 74 frustate ciascuna.

La notizia è stata diffusa dall’avvocato della cantante e dall’organizzazione per i diritti umani Iran Human Rights, che ha riferito dell’esecuzione della sentenza.

Il caso ha riportato l’attenzione sulle restrizioni imposte alle donne in Iran, dove l’obbligo di indossare l’hijab nei luoghi pubblici è previsto dalla legge. Le violazioni possono comportare conseguenze giudiziarie e altre forme di punizione.

Il concerto online registrato nel dicembre 2024

Al centro del procedimento c’è il cosiddetto Caravanserai Concert, un’esibizione registrata nel dicembre 2024 e successivamente diffusa online. Il concerto era stato realizzato nello storico caravanserraglio di Deir-e Gachin, nei pressi di Qom.

La scelta del luogo non è un dettaglio secondario: Qom è considerata una delle città più importanti per il mondo religioso sciita. Ospita numerosi seminari islamici ed è conosciuta come uno dei principali centri del conservatorismo religioso iraniano.

A far discutere è stata soprattutto la presenza di Ahmadi senza il velo durante l’esibizione. La pubblicazione del video ha portato all’apertura del procedimento che ha coinvolto anche le persone impegnate nell’organizzazione e nella realizzazione dello spettacolo.

La vicenda si inserisce nel più ampio dibattito sui diritti delle donne in Iran e sulla possibilità di esprimersi liberamente attraverso la musica e l’arte. Per Parastoo Ahmadi e i quattro collaboratori, il procedimento si è concluso con l’esecuzione delle 74 frustate.