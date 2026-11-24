Al tavolo di programma del centrosinistra sono stati fatti «grandi passi in avanti» sul tema fisco e patrimoniale, come si apprende da quanto viene fatto sapere. Il confronto tra i delegati delle diverse forze ha prodotto diverse intese. Il tavolo si aggiornerà domani mattina.

Restano invece aperte le due questioni più divisive: la patrimoniale e l’invio di armi all’Ucraina.

Per queste due voci, senza un accordo nei tavoli, la decisione passerà ai leader di partito.

Fisco e patrimoniale: intese sulla No tax area, divisione sui super ricchi

Sulla necessità di abbassare le tasse al ceto medio e ai meno abbienti c’è condivisione, così come sull’intesa per la No tax area.

Resta divisiva la proposta di una tassazione per i super ricchi, e le posizioni sono articolate. Le forze di maggioranza del tavolo non hanno ancora un testo comune su questo punto, e il tavolo sulla patrimoniale è convocato per oggi alle 14.

Avs sostiene la proposta Oxfam, che prevede un prelievo del 2% sui patrimoni a partire da 5,4 milioni di euro.

Il Pd è favorevole alla proposta Zucman, che guarda ai patrimoni dai 100 milioni di euro e che è stata rilanciata in campagna elettorale anche da Pedro Sanchez. I socialisti spagnoli sostengono: «Un’imposta per pochi per migliorare la vita di milioni di persone». Una impostazione che potrebbe essere valutata anche da forze più scettiche come Italia viva e Più Europa.

Per i 5 Stelle una eventuale patrimoniale deve essere valutata non come obiettivo ma come strumento per un fisco più giusto. Angelo Bonelli di Avs dice: «Convinceremo Conte». Nelle sue parole, con le risorse della patrimoniale si potrebbero finanziare alcuni aspetti del programma, come il reddito minimo garantito che sta a cuore ai 5 Stelle.

Il contributo dei più ricchi nelle parole di Pd, Avs e Italia viva

Marco Grimaldi, vicecapogruppo Avs alla Camera e membro del tavolo sul fisco, afferma: «Servono progressività, giustizia fiscale, abolizione della flat tax e un vero contributo da chi ha di più».

Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, sostiene che chiedere un contributo a chi dispone di grandissime ricchezze sia un dovere morale. Riferisce che l’1% più ricco della popolazione detiene più di un quinto della ricchezza netta del Paese, mentre alla metà meno ricca ne resta appena il 2,5%. Boccia contesta anche le accuse di Tajani, che parla di «Internazionale delle tasse», ricordando la pressione fiscale salita al record del 43,5% sotto il governo di Giorgia Meloni.

Matteo Renzi è tra gli scettici. Il leader di Italia viva dice: «Io voglio che il ricco le tasse le paghi a noi italiani.» Propone inoltre di chiarire agli italiani a chi si vogliono abbassare le tasse prima di discutere a chi aumentarle. Massimo D’Alema, di tutt’altro parere, afferma: «Bisogna tassare i grandi patrimoni».

Ucraina: il tavolo torna a riunirsi in presenza

Il tavolo sull’Ucraina si riunisce oggi alle 16, un’ora più tardi rispetto a quanto annunciato in un primo momento. Stavolta l’incontro sarà in presenza, perché il tema è ritenuto troppo delicato per una call. Le attese sono limitate.

Nella riunione precedente il Pd aveva presentato un documento di possibile mediazione, sulla falsa riga della risoluzione presentata ad ottobre in Parlamento in occasione delle comunicazioni di Giorgia Meloni. La formula proposta prevedeva un «Sostegno in tutte le forme necessarie», senza menzionare le armi a Kiev. I 5 Stelle l’hanno giudicata insufficiente. Le posizioni restano cristallizzate.

Nelle ultime ore si è aggiunto un elemento nuovo: l’attacco ucraino a due navi russe al largo di Bengasi, in Libia. I 5 Stelle hanno presentato un’interrogazione parlando di «guerra alle porte dell’Italia» e chiedendo al governo di spiegare «se sapeva e se è coinvolto».

Altri punti del programma già condivisi

Su gran parte del resto del programma le forze hanno confermato proposte già condivise nel lavoro di opposizione della legislatura, a partire dal salario minimo. Sono stati aggiunti anche il reddito minimo garantito, formula aggiornata del reddito di cittadinanza, e l’abuso di potere, formula aggiornata dell’abuso d’ufficio. Il programma prevede inoltre il superamento della Bossi-Fini, uno Ius soli temperato sulla cittadinanza e la revisione del decreto sicurezza che ha vietato la vendita della cannabis light. La legalizzazione della cannabis, chiesta da Più Europa, resta invece aperta e sarà discussa dai leader.