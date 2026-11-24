Un nuovo caso di presunta truffa legata al Superbonus 110% riaccende i riflettori sulle irregolarità nell’utilizzo dei bonus edilizi e sui costi sostenuti dallo Stato. A Castel Volturno, nel Casertano, la Guardia di Finanza ha sequestrato crediti d’imposta per oltre 10 milioni di euro, riconducibili a interventi su interi edifici abusivi. L’inchiesta ha provocato anche la reazione di Fratelli d’Italia, che torna ad attaccare le misure introdotte dal governo Conte, sollevando interrogativi sull’impatto economico degli incentivi sulle casse pubbliche.

Maxi sequestro per una presunta truffa sul Superbonus 110% a Castel Volturno

Come riportato dal Tgr Campania, un nuovo caso di presunti illeciti legati ai bonus edilizi emergerebbe dal Casertano, dove la Guardia di Finanza pare abbia eseguito un sequestro preventivo superiore ai 10 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta sulla possibile indebita fruizione del Superbonus 110%.

Il provvedimento, disposto dal gip di Santa Maria Capua Vetere, riguarderebbe la creazione di crediti d’imposta per interventi edilizi effettuati su interi palazzi e condomini abusivi nel territorio di Castel Volturno, lungo il litorale domitio. Le indagini avrebbero portato alla luce un presunto sistema fraudolento ai danni dello Stato. La somma sottoposta a sequestro è stata rideterminata dal Tribunale del Riesame: la richiesta iniziale della Procura avrebbe superato i 38 milioni di euro.

La vicenda riporta al centro dell’attenzione le criticità nella gestione degli incentivi per la riqualificazione edilizia, già finiti più volte al centro di inchieste giudiziarie e polemiche politiche. Secondo i dati richiamati dagli esponenti di Fratelli d’Italia, il costo delle agevolazioni ha raggiunto dimensioni particolarmente rilevanti: oltre 131 miliardi di euro per le detrazioni legate al Superbonus, mentre il totale salirebbe a più di 170 miliardi considerando anche gli altri bonus edilizi.

Le reazioni di Fratelli d’Italia e le critiche alle misure varate dal governo Conte

L’operazione ha provocato la reazione di diversi rappresentanti di Fratelli d’Italia, che hanno utilizzato l’ultimo episodio per tornare a criticare le politiche di incentivazione edilizia introdotte durante il governo guidato da Giuseppe Conte. La prima a intervenire, come riportato dal Secolo d’Italia, è stata Augusta Montaruli, vicecapogruppo del partito alla Camera, che ha definito l’inchiesta un’ulteriore dimostrazione delle conseguenze del provvedimento. «Oltre 10 milioni di euro di crediti d’imposta sequestrati nell’ambito di un’indagine su presunti illeciti legati al Superbonus 110%, con lavori che avrebbero interessato interi palazzi e condomini abusivi. Quanto emerge dall’inchiesta di Castel Volturno dimostra ancora una volta che disastro abbia prodotto il Superbonus voluto da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico», ha dichiarato. Montaruli ha inoltre sostenuto che l’assenza di controlli adeguati avrebbe favorito operazioni illecite e gravato sulle finanze pubbliche, rivendicando gli interventi dell’attuale esecutivo per correggere le distorsioni del sistema.

Sulla stessa linea Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di FdI, che ha ricordato come, già a maggio, i crediti fiscali relativi al Superbonus respinti dall’Agenzia delle Entrate ammontassero a 6,8 miliardi di euro. Nel suo intervento ha richiamato anche i dati dell’Inps sulle somme indebitamente percepite attraverso Reddito e Pensione di cittadinanza, quantificate in oltre 1,7 miliardi. Osnato ha poi allargato il confronto alle risorse pubbliche impiegate negli anni precedenti, sostenendo che Superbonus e Bonus facciate sarebbero costati 192 miliardi di euro tra il 2020 e il 2025, a cui si aggiungerebbero oltre 34,5 miliardi per Reddito e Pensione di cittadinanza. «La sinistra che oggi scende in piazza per invocare nuove tasse patrimoniali, si rende conto che le sue scelte di politica economica sono costate agli italiani oltre 226 miliardi di euro?», ha domandato. Infine, il deputato ha rivendicato il cambio di strategia economica del governo Meloni, citando la riduzione della pressione sul deficit, gli incentivi alle assunzioni stabili e gli interventi a sostegno del ceto medio. «Alla stagione delle mancette elettorali abbiamo sostituito una gestione seria e responsabile delle risorse pubbliche, orientata alla crescita, al lavoro e al benessere degli italiani», ha concluso.