Il marcatore colorato per identificare i violenti nei cortei non entra nella manovra 2027. L’emendamento di Fratelli d’Italia sulla dotazione di sostanze coloranti alla Polizia è stato dichiarato inammissibile. Secondo fonti parlamentari, la proposta, a prima firma Alessandro Urzì, è stata esclusa per estraneità di materia dalla commissione Bilancio della Camera, che ha bocciato oltre 1700 emendamenti alla manovra.

Il testo prevedeva, in via sperimentale per il 2027, dispositivi per marcare i soggetti responsabili di aggressioni, danneggiamenti e violenze durante le manifestazioni pubbliche. Lo scopo era identificarli anche in un momento successivo ai fatti e, ove ne ricorressero i presupposti, applicare gli istituti processuali previsti, compreso l’arresto in flagranza differita.

Il dossier al decreto sui cortei

Urzì ha commentato la bocciatura con queste parole: “L’emendamento è già stato presentato anche al decreto-legge sui cortei, che sarà discusso nei prossimi giorni in Commissione Giustizia alla Camera: stesso obiettivo, nella sede più naturale”. Il deputato ha aggiunto: “Rimane la ferma convinzione che sia necessario agire per arginare i violenti e colpire chi commette reati facendosi scudo delle grandi manifestazioni.

L’uso di sostanze traccianti per individuare chi sfascia le vetrine, assalta le forze dell’ordine o guida in modo organizzato i gruppi violenti potrà dunque diventare legge nell’ambito dell’esame del decreto”. Urzì è capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari costituzionali della Camera.

La stessa norma era già comparsa nel decreto sui cortei, come ha ricordato Angelo Bonelli di Avs, che ha parlato di “roba da squallido regime”. Il segretario di Più Europa Riccardo Magi ha accusato Fratelli d’Italia di imprimere una “torsione autoritaria e illiberale”. Urzì ha respinto le critiche sostenendo che non si tratterebbe di alcun idrante né di un getto indiscriminato sulle folle, ma di una marcatura selettiva.

Le altre bocciature nella manovra

Dei più di 1700 emendamenti dichiarati inammissibili, oltre 600 sono stati esclusi per estraneità di materia e i restanti per mancanza di coperture. Tra questi c’è la proposta di Fratelli d’Italia a firma Ylenja Lucaselli, che voleva riscrivere la exit tax, l’imposta al 26% sulle plusvalenze per chi trasferisce la residenza fiscale all’estero, alzando da 800mila a 2 milioni la soglia. Esclusi per mancanza di coperture anche l’emendamento di Forza Italia a prima firma Maurizio Casasco, che portava la soglia a cinque milioni, e quello della Lega che escludeva dalla tassa le partecipazioni in start up innovative e Pmi innovative.

Inammissibile anche l’emendamento della Lega a firma Toccalini, che aumentava l’Ires per le banche fino a 6 punti percentuali nel 2027 e nel 2028 e fino a 3 nel 2029, con risorse destinate al Fondo pensioni a 64 anni. Cade pure l’emendamento di Fratelli d’Italia a firma Alessandro Palombi, che escludeva dallo spalmacrediti del Superbonus i crediti d’imposta già acquisiti nel cassetto fiscale al 31 dicembre 2026.

I tempi dei ricorsi

Il termine per presentare ricorso contro le decisioni della commissione è fissato alle ore 14 di martedì 24 novembre. Gli esiti saranno comunicati alle ore 20 dello stesso giorno.