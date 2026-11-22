Fratelli d’Italia propone di dotare la Polizia di Stato di strumenti per marcare le persone che commettono violenze durante le manifestazioni pubbliche. La proposta arriva con un emendamento alla legge di Bilancio e con alcune modifiche al decreto sicurezza, presentate dal partito della premier Giorgia Meloni come una stretta sull’ordine pubblico.

L’emendamento alla legge di Bilancio

La prima proposta è stata depositata dal deputato Alessandro Urzì ed è inserita tra i quasi 7mila emendamenti arrivati alla commissione Bilancio della Camera. Il testo autorizza, in via sperimentale per l’anno 2027, la dotazione alla Polizia di Stato di dispositivi marcatori in grado di rilasciare «sostanze coloranti, traccianti o altri elementi identificativi», insieme alle attrezzature di supporto necessarie.

Lo scopo dichiarato è rafforzare la prevenzione e il contrasto delle violenze nelle manifestazioni e agevolare l’identificazione dei responsabili di aggressioni e danneggiamenti.

Secondo il testo, questi strumenti potranno essere usati durante le manifestazioni solo in presenza di concrete condotte violente o di gravi disordini, e soltanto nei confronti di persone per cui esistano elementi oggettivi e documentabili di coinvolgimento nelle violenze.

È vietato qualsiasi uso indiscriminato sulla folla o sui manifestanti pacifici. La marcatura permetterà di riconoscere le persone contrassegnate anche dopo la conclusione della manifestazione, e serve ad applicare le misure previste dalla legge.

Le modifiche al decreto sicurezza

La stessa possibilità di utilizzare i marcatori compare tra le proposte di modifica al decreto sicurezza, esaminate in commissione giustizia e firmate dal deputato Delmastro. Nel decreto, Fratelli d’Italia (FdI) vuole inserire la sospensione delle borse di studio per chi è indagato per reati commessi nei cortei. Un’altra proposta prevede che chi organizza le occupazioni a scuola risponda in solido dei danni causati da terzi.

Entrambe le proposte devono ancora superare l’esame parlamentare prima di diventare norme. Per la misura sui marcatori, il testo indica il 2027 come primo anno di sperimentazione.