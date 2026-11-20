Qualche ritocco alla manovra, ma senza alterare i saldi. Card da 300 euro, Quota 64 e tassa sulle plusvalenze: le correzioni che il governo sta valutando.

La manovra di bilancio entra nella fase delle correzioni, con il governo che lavora a ritocchi senza spostare i saldi. Sanità, pensioni, Superbonus ed exit tax si contendono i pochi margini disponibili, entro un perimetro contabile che Palazzo Chigi e il Tesoro non intendono allargare.

I tecnici del Mef lavorano alle coperture anche nel fine settimana.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti dovrà raccogliere le correzioni in uno schema da sottoporre agli alleati nel prossimo vertice di maggioranza con la premier Giorgia Meloni, atteso la settimana prossima. Gli emendamenti vanno presentati entro martedì 17 novembre alle ore 18 in commissione Bilancio alla Camera. Il 24 novembre Bruxelles esprimerà il suo giudizio sul Documento programmatico di bilancio, e il governo punta a uscire in primavera dalla procedura per deficit eccessivo.

Sanità e card per gli over 75

In cima alla lista ci sono le risorse per la sanità. Il ministro Orazio Schillaci ha dichiarato: «Non so se attingeremo al voucher anziani ma stiamo cercando di incrementare il fondo per la sanità», lasciando aperta un’ipotesi emersa in ambienti di Forza Italia e giudicata concreta da più fonti di maggioranza e di governo.

Si tratta di restringere la platea dei beneficiari della card da 300 euro per gli over 75, senza intaccarne l’importo, per liberare risorse da destinare al Servizio sanitario nazionale. Nulla è ancora deciso, ma dal governo sarebbero già state chieste simulazioni alla Ragioneria.

Una soluzione di questo tipo passa necessariamente per l’intesa con gli azzurri, principali promotori della misura. Antonio Tajani ricorda che i beneficiari sono «circa 5 milioni e mezzo» e che, con la detrazione fiscale del 19%, il contributo salirebbe di fatto a 360 euro. Il vicepremier parla di «Un bel segnale ai pensionati» e assicura l’impegno a trovare anche «qualche soluzione aggiuntiva per medici e infermieri». Le Regioni, dal canto loro, chiedono un aumento della dote sanitaria di 400-500 milioni di euro e avvertono che questi fondi non possono arrivare da contributi regionali, perché sono già in difficoltà.

Pensioni, Quota 64 e Superbonus

Sul fronte previdenziale la Lega non intende fermarsi. Claudio Durigon rilancia Quota 64 con una «norma sperimentale», la staffetta generazionale e il possibile ritorno di Opzione donna. Il vicepremier leghista nega tensioni tra gli alleati e continua a cercare risorse tra banche, assicurazioni e gioco online. Gli istituti di credito, sostiene, potrebbero contribuire ancora di più, «con gioia, con entusiasmo», perché «chi ha di più, di più deve dare».

La rivalutazione delle pensioni dovrebbe trovare uno spazio, ma le ambizioni di Forza Italia e Lega di arrivare fino a sei-sette volte il minimo sono escluse. La prospettiva resta un intervento dedicato al ceto medio. Anche il Superbonus sembra destinato a una revisione: l’ipotesi è escludere le Pmi dalla stretta sui crediti e riportare a cinque anni il recupero delle agevolazioni, al posto del periodo di dieci anni previsto per spalmare circa 20 miliardi di crediti.

Exit tax: soglia e precedenti in Europa

La misura sull’exit tax prevede di tassare al 26% le plusvalenze di chi trasferisce la residenza fiscale all’estero, con una soglia di 800mila euro di beni finanziari. Il governo si prepara ad alleggerirla, con un punto di caduta che potrebbe collocarsi tra i 2 e i 3 milioni di euro. Forza Italia chiede invece una soglia di 5 milioni. L’imposta ha già precedenti, pur con regole diverse, in Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi.

Tajani ha commentato: «La perfezioneremo», rivendicando una «visione comune e un accordo generale nel centrodestra» sui ritocchi alla manovra. Il prossimo passaggio concreto sarà lo schema delle coperture che Giorgetti presenterà agli alleati, con i risultati delle simulazioni della Ragioneria e il giudizio di Bruxelles atteso il 24 novembre.