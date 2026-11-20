A Villa La Tana, rifugio donato da Francesco I de’ Medici a Bianca Cappello, il designer Filippo Lapi, Luxury Creative Technologist, ha creato un flacone da profumo in oro fiorentino, vetro di Murano e 28 diamanti

Diciamolo subito, così ci togliamo il pensiero: un flacone da profumo da quattrocentomila dollari è un oggetto che mette a disagio. Lo guardi e cerchi l’errore, il kitsch, la furbizia. Poi ti accorgi che la domanda giusta non è quanto costa, ma chi ha saputo farlo. Il suo nome è Filippo Lapi, designer toscano, e lì la faccenda si complica, in senso buono.

Amore Proibito, dedicato a Bianca Cappello nato a Villa La Tana

Si chiama Amore Proibito ed è nato a Villa La Tana, a Candeli, sulle colline di Bagno a Ripoli, dove l’Arno scende lento verso Firenze. Non è un indirizzo qualunque. Nel 1570 Francesco I de’ Medici comprò la villa e la regalò a Bianca Cappello: veneziana, bellissima, sposata a un altro e già sua amante.

Un nido fuori porta, abbastanza vicino per guardare la città e abbastanza lontano da tenere a bada le malelingue.

Quando nel 1578 morì Giovanna d’Austria, la moglie legittima, ad appena trentun anni, il granduca sposò Bianca quasi subito e l’anno dopo la fece granduchessa. Firenze non gradì: una veneziana al posto di un’Asburgo sapeva di sgarbo all’Impero.

Nell’ottobre del 1587 i due morirono a un giorno di distanza nella villa di Poggio a Caiano, dove c’era anche il cardinale Ferdinando, fratello di Francesco e nemico giurato di quelle nozze. Il resto l’ha fatto la fantasia: arsenico, torte avvelenate, quattro secoli di sospetti. Come non pensare a un vecchio film in bianco e nero, Arsenico e vecchi merletti, il gioiello di Frank Capra, dove due adorabili zie avvelenano anziani gentiluomini soli per pura compassione? Qui di zie caritatevoli non ce n’erano: c’era, semmai, chi aveva tutto l’interesse a sbarazzarsi dei due amanti. Ferdinando, salito al trono, negò a Bianca la sepoltura tra i Medici e ne fece togliere stemmi e insegne. Damnatio memoriae, come per gli imperatori caduti in disgrazia.

È a questa donna che Lapi ha voluto restituire qualcosa. Ha scelto il nome, ha fatto comporre la fragranza e ha disegnato questo prezioso e raro flacone per la proprietaria di Villa La Tana, naso sopraffino ed esperta di fragranze. In Bianca e Francesco la committente vede forse l’unico amore vero di una dinastia che si sposava per contratto. Si può discutere. Ma è una bella tesi, e i profumi vivono di tesi, sensazioni, emozioni e sensi.

Chi è Filippo Lapi, il Luxury Creative Technologist fiorentino

Il curriculum di Lapi sembra un Rinascimento in miniatura. Toscano, maestro d’arte all’Istituto d’Arte «Piero della Francesca» di Arezzo con specializzazione in decorazione tessile, ha studiato storia dell’arte antica ed etruscologia a Firenze, alla scuola del professor Giovannangelo Camporeale. Lungo la strada ha vinto concorsi di pittura in giro per l’Italia. Quindi l’alta moda, fra Roma, Milano e Parigi, e infine il profumo, seguito dal primo schizzo fino alla produzione per marchi e clienti privati. Nel suo percorso figurano collaborazioni con Fendi ed Ermanno Scervino, con maison storiche dell’alta moda italiana come Renato Balestra e Curiel e con nomi della couture parigina come Georges Hobeika. Accanto a loro, fra molti altri, ci sono Giovanni Raspini, Braccialini e il cantiere navale Benetti. Il suo lavoro si divide fra quattro fronti: moda e tessuti sostenibili, profumeria di nicchia, progetti su misura per il lusso e valorizzazione del patrimonio culturale.

Oggi lavora da Firenze con il suo studio, Effelluxury, e fa parte di quel ristretto numero di persone che possono essere definite Luxury Creative Technologist. Etichetta da LinkedIn, si dirà. Lui la spiega così: tre mestieri che la modernità aveva separato, l’esperto d’arte, l’artista e il tecnico, e che nella bottega rinascimentale stavano sotto lo stesso tetto. La sua frase-manifesto vale più di qualsiasi definizione: «La tecnologia è il mio strumento, l’arte è la mia matrice. Se domani l’elettricità scomparisse, le mie mani e la mia formazione saprebbero generare la stessa magia creativa».

Téchne e intelligenza artificiale: come nasce il flacone

I Greci avevano una parola per questo: téchne. Aristotele, nell’Etica Nicomachea, la descrive come una disposizione a produrre accompagnata da ragionamento vero. Saper fare, sapendo perché. Oggi che un’immagine si genera in pochi secondi, quella parola antica torna a segnare un confine: da una parte chi sa disegnare un oggetto, dall’altra chi sa anche farlo esistere.

Tutto comincia da un foglio di carta grigia: matita, lumeggiature, una velatura d’oro. Lapi dice di sentire già lì il peso del metallo e il freddo del vetro. Poi il disegno passa, in parte, alla modellazione 3D, e l’intelligenza artificiale entra in gioco per esplorare varianti, non per scegliere. Il modello è stato tradotto in cera e messo alla prova in un primo campione in materiale povero. Solo allora è arrivato l’oro.

A quel punto la parola è passata ai maestri orafi fiorentini, che hanno rifinito e assemblato a mano trecento elementi, uno dopo l’altro. Saldatura, finitura, granulazione: roba di mano e di occhio. Lapi usa un’immagine da vasaio: la macchina abita il centro del processo come il tornio abitava la bottega, senza mai diventarne il padrone.

Oro fiorentino, vetro di Murano e diamanti: il flacone Amore Proibito

Eccolo, finalmente. Il corpo è amigdaloide: a mandorla, per chi non ha fatto il classico. E in storia dell’arte la mandorla non è un frutto secco. È la cornice di luce in cui bizantini e gotici chiudevano il Cristo in gloria e la Vergine. Lapi la toglie dall’abside e la posa sulla toeletta. Piccolo sacrilegio, ma di buon gusto.

La mandorla è in vetro di Murano scanalato, con fiocchi d’oro sospesi nelle pieghe che a ogni movimento prendono luce. La avvolgono quattro rami preziosi in oro fiorentino, fioriti, ciascuno acceso da sei brillanti. Altri quattro stanno sul tappo, una sfera avvolta di foglie che chiude con l’antico sistema a stiletto, l’asticella con cui un tempo si prelevava il profumo goccia a goccia.

Sotto, una coppa su piede che ricorda la coppa rinascimentale, con fasce morbide e fregi a granulazione: le microsfere d’oro che furono il vanto degli orafi etruschi. Che ricompaiano nel disegno di un etruscologo non è un caso, è una firma. In tutto, oltre mezzo chilo d’oro e ventotto diamanti, per un valore stimato intorno ai 400.000 dollari.

Dentro, la fragranza: agrumi e violetta in apertura, un cuore di gelsomino, magnolia e tuberosa, una scia di sandalo, eliotropo e vaniglia. I giardini medicei, rivisti con il naso di oggi.

Villa La Tana e la «bottega aumentata»: tecnologia e patrimonio storico

Resta il giallo di quella doppia morte. Quest’estate la scienza ha guastato la festa ai romanzieri: uno studio della Yale University e dell’Università di Pisa, pubblicato sulla rivista iScience, ha trovato il DNA del parassita della malarianelle costole del granduca. Malaria, dunque, non veleno (anche se per Bianca mancano campioni da analizzare). Il sospetto su Ferdinando si sgonfia; il suo rancore verso la cognata resta agli atti.

La storia non finisce nel flacone. Villa La Tana è al centro di un progetto di valorizzazione di cui Lapi cura la parte creativa: tecnologie digitali e intelligenza artificiale integrate senza toccare l’architettura storica. Lui la chiama «bottega aumentata», un posto dove il maestro passa ai giovani il sapere antico insieme agli strumenti nuovi. E da quelle stanze, lascia intendere, potrebbe nascere presto un altro gioiello.

Firenze tolse a Bianca Cappello gli stemmi e perfino una tomba. Quattro secoli dopo, nella casa che era stata sua, qualcuno le ha restituito il nome, scritto in oro. Non è una riabilitazione storica. È qualcosa di più frivolo e, forse, di più duraturo: un profumo.