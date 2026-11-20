(Adnkronos) - Guendalina Tavassi ha momentaneamente lasciato la Casa del Grande Fratello Vip per "motivi personali". E' quanto è stato comunicato dalla produzione del programma di Canale 5 sui propri canali social ufficiali. Non è stato specificato il motivo dell'allontanamento, ma pare che ...

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Guendalina Tavassi ha momentaneamente lasciato la Casa del Grande Fratello Vip per “motivi personali”. E’ quanto è stato comunicato dalla produzione del programma di Canale 5 sui propri canali social ufficiali.

Non è stato specificato il motivo dell’allontanamento, ma pare che possa essere collegato alla brutta caduta che ha visto protagonista proprio Tavassi nel pomeriggio.

“Secondo me dovevano portarla subito a fare accertamenti perché ha preso una botta fortissima

in

testa”, si legge tra i commenti su X. E ancora: “Speriamo nulla di grave la botta è stata forte”.

Tavassi si è infatti lanciata su Giulia Provvedi abbracciandola ma entrambe hanno perso l’equilibrio e lei è finita con la testa sul pavimento, battendola con violenza.

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