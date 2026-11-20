Il 20 e 21 novembre all'UpTown Milano e il 29 novembre a Piacenza arriva la rassegna dedicata a corpo, desiderio e autonomia femminile. Tre giornate di spettacoli, musica, talk ed esperienze sensoriali per rompere tabù e stereotipi sul piacere femminile

Il piacere di una donna è ancora qualcosa da spiegare? E perché parlare di desiderio femminile continua a essere, in qualche modo, un atto di libertà? Nasce da queste domande “GODO e sono intelligente”, la prima edizione di una rassegna teatrale ironica e femminile che il 20 e 21 novembre 2026 arriva a Cascina SpazioVivo, nel quartiere UpTown Milano, per poi proseguire il 29 novembre al Teatro Trieste 34 di Piacenza.

Tre giornate di spettacoli, musica, conversazioni ed esperienze sensoriali per parlare di corpo, desiderio e autonomia femminile, rompendo tabù e stereotipi. Perché anche ridere, provocare e mettersi in discussione sono modi per parlare di libertà.

GODO e sono intelligente: il piacere femminile al centro della rassegna

La rassegna nasce nel solco delle 100 Sedie Rosse, l’installazione permanente contro la violenza sulle donne che dal 2020 abita l’aia della Cascina, e si colloca simbolicamente alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Se quella giornata richiama ciò che alle donne viene tolto, GODO sceglie di interrogarsi anche su ciò che alle donne spetta: la libertà di conoscere, vivere e abitare il proprio corpo, senza vergogna e senza stereotipi.

Un percorso che affianca alla riflessione sulla violenza una prospettiva complementare: il diritto delle donne all’autodeterminazione, alla consapevolezza e alla libertà di desiderare.

La rassegna rilancia inoltre il 1522, il numero gratuito antiviolenza e antistalking attivo 24 ore su 24.

Cinque isole sensoriali per esplorare il piacere

La rassegna affianca agli spettacoli un percorso di esperienze sensoriali, talk e momenti di confronto. Il suo cuore esperienziale sono le Isole sensoriali – Slow Sensing, curate da GolDen DinDin, educatrice sessuale A.I.S.P.A. (Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata).

Cinque isole, cinque esperienze da vivere individualmente e secondo i propri tempi, accompagnate da una voce guida in cuffia, attivabile attraverso QR code. Un itinerario che attraversa tatto, gioco, olfatto, sicurezza e respiro, per riscoprire il rapporto con il proprio corpo e le proprie sensazioni. Dall’Approdo, dedicato al tatto e al contatto con sé, all’Avanscoperta, spazio di gioco e sperimentazione; dall’Escursione, tra profumi e rituali di benessere, all’Imprevisto, dedicato alla libertà di scelta e al valore del consenso, fino all’Immersione, un momento di connessione e ascolto attraverso il respiro.

Le Isole sensoriali saranno disponibili in tutte e tre le giornate della rassegna, su prenotazione.

Il programma: 21 novembre a Milano, 29 novembre a Piacenza

SABATO 21 NOVEMBRE | MILANO – CASCINA SPAZIOVIVO

16.00–20.30 | Isole sensoriali – Slow Sensing.

18.00 | Sex toys e food stellato: cosa hanno in comune? Un talk tra piacere, sensorialità e cultura gastronomica con Massimo De Marco, critico gastronomico ed editor di Dissapore, e Golden DinDin.

Un talk tra piacere, sensorialità e cultura gastronomica con Massimo De Marco, critico gastronomico ed editor di Dissapore, e Golden DinDin. 20.30 | Petto o coscia? (glossario erotico in cucina). GolDen DinDin porta in scena uno spettacolo musicale ironico che esplora il linguaggio del desiderio attraverso metafore, doppi sensi e immaginario gastronomico. Testo di GolDen DinDin e Tom Corradini, regia e musiche di Tom Corradini.

DOMENICA 29 NOVEMBRE | PIACENZA – TEATRO TRIESTE 34

16.00–19.30 | Isole sensoriali – Slow Sensing. L’esperienza immersiva arriva anche a Piacenza.

L’esperienza immersiva arriva anche a Piacenza. 16.00 | Un discorso sull’Acqua. Talk e laboratorio condotti da GolDen DinDin e Maura Gigliotti, che propongono una riflessione sul femminile come esperienza fluida da scoprire e attraversare.

Talk e laboratorio condotti da GolDen DinDin e Maura Gigliotti, che propongono una riflessione sul femminile come esperienza fluida da scoprire e attraversare. 18.00 | Lo schizzo. Testo di Maura Gigliotti, con Senith, regia di Francesca Romana Miceli Picardi. Uno spettacolo che intreccia sapere scientifico e racconto teatrale, accompagnando il pubblico dalla vergogna all’orgoglio e alla riscoperta del proprio desiderio e della propria libertà.

Una prima edizione che vuole diventare un appuntamento annuale

“GODO e sono intelligente” nasce da un’alleanza tutta milanese. Ne fanno parte 100 Sedie Rosse e UpTown con A.I.S.P.A. – Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata, Fondazione Diritti Umani, Urbanfile GoOut e la libreria Lato D. Sono realtà diverse per storia e competenze, unite dall’impegno quotidiano sul territorio e convinte che la parità non sia una questione femminile ma riguardi l’intera società.

Portano conoscenza e consapevolezza, coinvolgendo donne e uomini in un confronto aperto su libertà, desiderio e rispetto, e costruiscono una rete attiva. La rassegna è il primo passo di un percorso che punta a diventare un appuntamento annuale per la città.