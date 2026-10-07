Manuela Arcuri e il principe Pallavicino si avvicinano: un possibile matrimonio a dicembre emerge tra arte, jet privati e una fondazione storica.

Lontano dai riflettori delle fiction, Manuela Arcuri sta vivendo una fase di grande cambiamento personale. Dopo la separazione dall’ex marito Giovanni Di Gianfrancesco l’attrice di Anagni è tornata single e ha iniziato a frequentare ambienti diversi da quelli abituali, soprattutto legati al mondo dell’arte e della filantropia.

Le indiscrezioni più recenti provengono da fonti vicine al suo cerchio di amici, che riportano una crescente intimità con il principe Domenico Antonio Pallavicino ottantenne nobile genovese.

Secondo le voci, i due starebbero valutando un matrimonio da celebrarsi in Liguria entro la fine dell’anno, con una data provvisoria a dicembre.

Il ruolo della Fondazione Pallavicino nel collegamento tra i due

Il primo incontro tra Arcuri e Pallavicino risale al 2023, quando la regista è stata selezionata come testimonial della Fondazione Pallavicino.

L’ente, istituito nel 2019, ha l’obiettivo di preservare l’eredità artistica della storica casata genovese. In quel periodo, Manuela ha partecipato a video promozionali che mostravano arazzi, dipinti e altri capolavori custoditi nel palazzo cinquecentesco di piazza Fontane Marose. La collaborazione si è poi trasformata in una serie di impegni, tra cui la madrinanza del gala benefico della fondazione e la partecipazione all’inaugurazione del primo volo della compagnia aerea Airidea nel giugno 2026, dove Pallavicino detiene il 40% delle quote tramite la Global Group.

Il viaggio a Parigi e le testimonianze dei media

Le foto recentemente diffuse dal settimanale Chi mostrano la coppia a bordo di un jet privato diretto a Parigi, dove hanno consumato una colazione nei raffinati saloni del Ritz e hanno passeggiato lungo i famosi boulevards. In un’immagine, i due si tengono per mano, mentre Manuela lancia uno sguardo affettuoso verso il principe, alimentando le sospetti di un legame più profondo di quello puramente professionale.

Il profilo del principe Pallavicino e le sue attività filantropiche

L’82enne appartiene a una delle famiglie più antiche d’Italia, la casata dei Pallavicino riconosciuta dalla Soprintendenza archivistica per la Liguria come titolare del dignitoso titolo di principe del Sacro Romano Impero. Il suo patrimonio artistico, custodito nello stesso palazzo genovese, è considerato di valore inestimabile. Tra le sue più recenti iniziative benefiche spicca una donazione di 350 mila euro all’ospedale Gaslini. Inoltre, Pallavicino ha ricoperto il ruolo di Console Generale del Principato di Monaco a Genova ospitando personalità come Alberto II e i principi Savoia nel corso degli anni.

Il principe è anche noto per la sua passione per l’arte e per il supporto a progetti culturali, qualità che secondo le testimonianze ha colpito particolarmente Manuela. L’attrice ha dichiarato in un’intervista che la collaborazione con la fondazione le ha permesso di avvicinarsi a un mondo “differente, quasi cavalleresco”, e che l’incontro con Pallavicino ha generato una riflessione sulla possibilità di abbandonare, almeno temporaneamente, la carriera cinematografica.