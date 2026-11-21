La Russia ha visto il passo indietro di Tatyana Kim, a capo di Wildberries, il più grande retailer online del Paese. La notizia è stata riportata sabato 21 novembre dai media russi, pochi giorni dopo che l’Unione europea l’ha inserita nella propria lista di sanzioni contro la Russia.

Il nuovo amministratore delegato

La società ha nominato Alexei Kulikov come nuovo CEO. La nomina risulta dal registro delle comunicazioni societarie. Wildberries non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Le sanzioni dell’Unione europea contro Kim

Il 16 novembre Bruxelles ha inserito Kim nella lista delle sanzioni. Per lei sono previsti il congelamento dei beni nell’UE, oltre a divieti di viaggio e di effettuare transazioni.

L’UE ha spiegato di aver preso di mira Kim perché Wildberries è “uno dei maggiori contribuenti” della Russia e “opera come rete di approvvigionamento per l’esercito russo, agevolando la vendita di beni militari e a duplice uso”.

La posizione di Wildberries e del Cremlino

La società e il Cremlino sostengono che Wildberries non rifornisce l’esercito russo.

Wildberries ha dichiarato che le sanzioni contro Kim non incideranno sulle sue attività, perché non dispone di asset nell’UE e non vi svolge attività. Ha aggiunto che Wildberries e le altre società del gruppo continueranno a operare normalmente.

Il materiale disponibile non riporta ulteriori dichiarazioni di Wildberries sulla nomina di Kulikov né sulla posizione di Kim dopo le sanzioni.