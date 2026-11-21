Il sisma è stato talmente intenso da essere avverito anche a molti chilometri di distanza. Gli aggiornamenti dell'Igp e dei soccorritori

Un terremoto improvviso e violentissimo, con magnitudo ufficiale pari a 6.7 gradi della scala Richter, ha creato il panico spingendo una moltitudine di persone a riversarsi in strada. La scossa, registrata ad una profondità di 129 chilometri, ha provocato molti danni facendo tremare le case, causando crollo di calcinacci o strutture portanti e frane sulle strade.

E secondo quanto riportato dai medica locali ci sarebbero anche persone ferite.

Terremoto violento magnitudo 6.7: gente in strada, molti danni accertati

Le prime immagini che arrivano dalla zona colpita mostrano l’entità dei danni provocati dal terremoto che, pur avendo un’ipocentro molto profondo, è stato piuttosto intenso. Si tratta di un sisma di magniduto 6.7 della scala Richter, tale da poter potenzialmente causare il crollo di edifici ed altre strutture.

Peraltro il movimento tellurico è stato avvertito distintamente anche a decine di chilometri di distanza. Tante le persone che, spaventate, si sono riversate in strada per cercare di sfuggire al rischio di eventuali crolli.

A fornire i dati del sisma è stato l’Istituto Geofisico Peruviano (Igp). Infatti la scossa è avvenuta a circa trenta chilometri di distanza dalla città di Junin ed è stato avvertito anche in diverse zone di Quito nonché nella regione Amazzonica.

Ci troviamo dunque in Perù, anche se segnalazioni sono arrivate persino dall’Ecuador: il terremoto registrato alle 19.09 ora locale ha creato molta preoccupazione a Lima dove, come sottolineato dal quotidiano El Comercio, migliaia di famiglie hanno abbandonato le case. Si contano centinaia di evacuati nel solo quartiere di Miraflores, come riportato dall’Afp.

Violento terremoto M 6.7: gli ultimi aggiornamenti su danni e feriti

“Nonostante la sua magnitudo e la sua profondità, non è stato così intenso come lo sarebbe stato a una profondità minore”, ha dichiarato Hernando Tavera, direttore dell’Istituto geofisico peruviano, ha dichiarato a Latina Noticias. “Ha scosso l’intera regione centrale del Perù. Dalla zona di Ancash a Ica e verso la zona di Junín, arrivando praticamente ai margini della giungla”. La scossa è stata avvertita anche nelle regioni di Ancash, Ica, Ucayali, Cerro de Pasco, Huánuco e Callao. Almeno una persona sarebbe rimasta ferita a seguito del crollo di calcinacci ma le verifiche proseguono.